多州7日舉行地方選舉 投票結果將成2024大選風向球

民主黨陣營及墮胎權倡議團體則希望將保護婦女墮胎權益納入俄亥俄州州法，圖為俄亥俄基督教團體，在選舉日前舉行會議不支持墮胎入法。（Getty Images）

包括俄亥俄州 、維吉尼亞州 、新澤西州、肯塔基州、密西西比州等7日將舉行全州及地方選舉，選民投票結果被認為是2024年大選趨勢的觀察指標。「國會山莊報」(The Hill)分析，選民對於墮胎 、犯罪、教育等重大議題有何看法，對兩大主要政黨觀感又是如何，都將反映在這幾州的選舉結果。

民主黨籍肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear)與共和黨籍密西西比州州長瑞維斯(Tate Reeves)，7日都各自面臨連任考驗。民主黨陣營及墮胎權倡議團體則希望將保護婦女墮胎權益納入俄亥俄州州法。維吉尼亞州、新澤西州選舉將決定州議會由哪一黨掌控。

維吉尼亞州州議會選舉當中，最受矚目的是拜登總統在2020年大選勝出，但後來卻被共和黨籍維吉尼亞州州長楊京(Glenn Youngkin)在州長選舉攻下的選區。楊京在今年裡為共和黨州議員選舉積極輔選，他的「維吉尼亞精神政治行動委員會」(Spirit of Virginia PAC)光是在2023年第3季就募得700多萬元選舉獻金。

楊京被視為可能問鼎白宮的明日之星，如果這次選舉能領導共和黨同時拿下維州州參議院、州眾議院多數，全國知名度將加分不少。

美國廣播公司(ABC)報導，拜登總統透過「民主黨立法機構競選委員會」(Democratic Legislative Campaign Committee)為維吉尼亞州固票。

根據俄亥俄州州州法，妊娠22周以下墮胎為合法。但保守派法官居多數的俄州高等法院，去年一度讓禁止妊娠6周以上的法令生效。俄州選民將在7日選舉裡決定是否修改州憲，讓保障婦女墮胎權益納入州憲條款。