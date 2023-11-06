我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

資深顧問：拜登應思考參選是否符合國家利益

史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

資深選舉策略顧問：拜登應思考參選是否符合國家利益

記者顏伶如／即時報導
艾克斯洛德在發文中寫道，對於是否要代表民主黨參選，拜登要考慮的是，一旦計算失誤，輸贏後果的代價實在風險太大。圖為拜登出席緬因州路易斯頓槍擊案的追思會現場。（Getty Images）
艾克斯洛德在發文中寫道，對於是否要代表民主黨參選，拜登要考慮的是，一旦計算失誤，輸贏後果的代價實在風險太大。圖為拜登出席緬因州路易斯頓槍擊案的追思會現場。（Getty Images）

根據紐約時報與謝納學院(Siena College)最新聯合民調，2024年大選最具關鍵影響的五個決戰州裡，目前拜登總統支持度都落後前總統川普。曾任前總統歐巴馬競選團隊高級顧問的資深民主黨策略專家艾克斯洛德(David Axelrod)在社群平台X發文寫道，拜登應該思考繼續參選下去是否符合個人及國家的最佳利益。

艾克斯洛德5日在X平台發文指出，年事已高是導致拜登扣分最多的缺點，但拜登無法改變事實，在諸多不確定因素當中，有一項因素則是肯定的，那就是年齡將會繼續增長。

➤➤➤6關鍵州 拜登民調輸川普5州 選民質疑他年齡大 政策錯誤

對於民主黨2024年選情，艾克斯洛德分析，只有拜登可以做出抉擇，如果繼續參選，拜登將獲得民主黨提名成為2024年總統候選人，「他必須決定的是，這麼做是否明智；繼續參選是否符合他自己及國家的最家利益」。

艾克斯洛德指出，拜登對於上台以來的施政表現感到自豪，川普則是危險且狂妄的政客，對於規則、常理、法律、制度或民主向來不屑一顧，其實應該取消參選資格。

艾克斯洛德在發文中寫道，對於是否要代表民主黨參選，拜登要考慮的是，一旦計算失誤，輸贏後果的代價實在風險太大。他指出，現在民主黨陣前換將當然也有風險，畢竟距離初選已經時間不多，而且候選人都應該接受競選過程的考驗，「不過，民主黨內有許多領導人才，若有機會都將出人頭地」。

➤➤➤高齡、經濟弱點發酵 拜登如何扳回一城

紐約時報與謝納學院聯合民調顯示，不管收入高低，絕大多數受訪選民均表示，拜登政策讓民眾面臨切身損失。

民主黨選務策略專家卡維爾(James Carville)先前便曾表示，選民不想看到拜登繼續參選，反覆出現的民調結果都是如此。

➤➤➤川弱拜上、拜弱川上？ WSJ：美陷政治惡性循環

Axios新聞網站上周報導，包括加州州長紐森(Gavin Newsom)、密西根州州長惠特默(Gretchen Whitmer)、新澤西州聯邦參議員布克(Cory Booker)在內的民主黨人物，現正低調但積極地為自己拉抬全國知名度，以便為2028年大選或者萬一拜登退出2024年大選，預先打好準備基礎。

拜登 民主黨 民調

上一則

BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝

下一則

原型人型機器人有必要？被嫌動作笨拙不實用

延伸閱讀

財政部：財長葉倫9至10日將與中國國務院副總理何立峰會面

財政部：財長葉倫9至10日將與中國國務院副總理何立峰會面
高齡、經濟弱點發酵 拜登如何扳回一城

高齡、經濟弱點發酵 拜登如何扳回一城
AI醫療缺乏國會監管 患者憂誤診、侵犯隱私

AI醫療缺乏國會監管 患者憂誤診、侵犯隱私
6關鍵州 拜登民調輸川普5州 選民質疑他年齡大 政策錯誤

6關鍵州 拜登民調輸川普5州 選民質疑他年齡大 政策錯誤

熱門新聞

阿拉巴馬州史密斯站市長柯普蘭遭爆料裝扮成跨性別女性後，於3日舉槍自殺身亡。(取自臉書)

身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡

2023-11-04 23:22
加州的美墨邊境圍牆，一排來自中國的無證客正準備進入美國尋求庇護；他們多數人是經由巴拿馬危險的達連隘口，再經過墨西哥進到美國國境。（美聯社）

中國走線客人數躍居第4 今年前9月逾1.5萬人通過「達連隘口」

2023-10-31 12:55
拜登總統27日接見中國外長王毅時，座位安排也改採「聽訓」形勢。美國之音稱，這體現了「對等原則」。（新華社）

同等對待？拜登也改採「聽訓」座位安排會見王毅

2023-10-29 13:01
中國移民魚貫來到美國邊境。(截自YouTube@美聯社)

今年是去年3倍 全球各地偷渡客蜂擁來美 中印人數大增

2023-11-05 14:55
以軍28日宣布展開地面攻勢，啟動「鐵穹」飛彈防護系統，攔截來自加薩地區哈瑪斯的攻擊，飛彈照亮夜空。(美聯社)

以色列擬出動機器人攻哈隧道網…自動武器首次大規模實戰

2023-10-29 09:17
一對來自中國的夫妻在進入加州聖地牙哥轉運中心後，準備上巴士前往機場。愈來愈多的中國無證客是透過社群媒體的介紹，再循線來到美國。（美聯社）

中國經濟苦、政治環境嚴峻…走線客暴增 驚險「潤」美

2023-10-31 05:46

超人氣

更多 >
與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」
31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春

31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春
2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄

2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄
3星座脾氣暴躁但絕不動手 牡羊座只動口最怕鬧僵成1局面

3星座脾氣暴躁但絕不動手 牡羊座只動口最怕鬧僵成1局面
唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光

唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光