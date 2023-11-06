資深選舉策略顧問：拜登應思考參選是否符合國家利益
根據紐約時報與謝納學院(Siena College)最新聯合民調，2024年大選最具關鍵影響的五個決戰州裡，目前拜登總統支持度都落後前總統川普。曾任前總統歐巴馬競選團隊高級顧問的資深民主黨策略專家艾克斯洛德(David Axelrod)在社群平台X發文寫道，拜登應該思考繼續參選下去是否符合個人及國家的最佳利益。
艾克斯洛德5日在X平台發文指出，年事已高是導致拜登扣分最多的缺點，但拜登無法改變事實，在諸多不確定因素當中，有一項因素則是肯定的，那就是年齡將會繼續增長。
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對於民主黨2024年選情，艾克斯洛德分析，只有拜登可以做出抉擇，如果繼續參選，拜登將獲得民主黨提名成為2024年總統候選人，「他必須決定的是，這麼做是否明智；繼續參選是否符合他自己及國家的最家利益」。
艾克斯洛德指出，拜登對於上台以來的施政表現感到自豪，川普則是危險且狂妄的政客，對於規則、常理、法律、制度或民主向來不屑一顧，其實應該取消參選資格。
艾克斯洛德在發文中寫道，對於是否要代表民主黨參選，拜登要考慮的是，一旦計算失誤，輸贏後果的代價實在風險太大。他指出，現在民主黨陣前換將當然也有風險，畢竟距離初選已經時間不多，而且候選人都應該接受競選過程的考驗，「不過，民主黨內有許多領導人才，若有機會都將出人頭地」。
紐約時報與謝納學院聯合民調顯示，不管收入高低，絕大多數受訪選民均表示，拜登政策讓民眾面臨切身損失。
民主黨選務策略專家卡維爾(James Carville)先前便曾表示，選民不想看到拜登繼續參選，反覆出現的民調結果都是如此。
Axios新聞網站上周報導，包括加州州長紐森(Gavin Newsom)、密西根州州長惠特默(Gretchen Whitmer)、新澤西州聯邦參議員布克(Cory Booker)在內的民主黨人物，現正低調但積極地為自己拉抬全國知名度，以便為2028年大選或者萬一拜登退出2024年大選，預先打好準備基礎。
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