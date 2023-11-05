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闢海上走廊對加薩人道援助 布林肯與賽普勒斯商討

中央社尼柯希亞5日綜合外電報導
國務卿布林肯搭機離開巴格達機場。(Getty Images)
國務卿布林肯搭機離開巴格達機場。(Getty Images)

國務卿布林肯今天會見賽普勒斯總統克里斯托多里底斯，商討開闢一條海上走廊，從賽普勒斯對遭到猛烈轟炸而且被圍困的加薩走廊提供援助。

法新社報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義武裝組織哈瑪斯（Hamas）統治的加薩走廊（Gaza Strip）衛生部今天表示，自上個月與以色列爆發戰爭以來，當地已有超過9770人喪生，包括至少4800名孩童。

以色列官員表示，哈瑪斯10月7日的突襲造成1400人死亡，大部分是平民。以方宣戰並且強調將殲滅哈瑪斯。

哈瑪斯上述襲擊後，對貧困而人口稠密的加薩走廊的水、電、燃料、糧食供給已遭到切斷。

賽普勒斯政府發言人萊蒂姆皮奧提斯（Konstantinos Letymbiotis）今天在前稱推特（Twitter）、現已改名的社群平台X貼文表示，布林肯（Antony Blinken）和克里斯托多里底斯（Nikos Christodoulides）就中東情勢進行商討。

他指出，兩人在賽普勒斯拉納卡（Larnaca）機場談到「一道從賽普勒斯對加薩平民穩定提供人道援助的專用而且單向的海上走廊」。

克里斯托多里底斯今天稍早表示，法國、歐洲聯盟執行委員會（European Commission）和以色列支持賽普勒斯開闢人道主義海上航路的倡議。

他告訴記者：「我們正在此一基礎上與聯合國進行商討，因為會由聯合國接收援助，而不是哈瑪斯，這樣物資才會到民眾手中。」

上個月向歐盟領袖提出這項計畫後，克里斯托多里底斯表示，他已經針對此一議題與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）進行討論。

「賽普勒斯共和國正在嘗試，在能力所及的範圍內，確保對加薩的人道援助不中斷。」

他表示，賽普勒斯是最靠近加薩的歐盟成員國，同時也因為與阿拉伯國家和以色列關係友好，因而發起這項倡議。賽普勒斯與加薩相距約370公里。

被問到是否與以色列商討基於人道援助而停火時，克里斯托多里底斯表示：「以色列、總理自己，支持我們的倡議。」

「我們正在商討細節…因為輪船無法靠近加薩周邊海域。」

賽普勒斯外交部長康波斯（Constantinos Kombos）上週走訪約旦，以及位在遭到占領的約旦河西岸（West Bank）的巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）所在地雷馬拉（Ramallah）。

克里斯托多里底斯也將埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）納入相關討論之中。

加薩戰爭爆發後，賽普勒斯已經成為外籍人士離開以色列的轉運中心。

加薩 以色列 哈瑪斯

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