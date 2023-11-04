以軍報復釀人道危機 美立場尷尬 向以提出減少濫殺具體行動

加薩當地時間10月31日，以軍空襲北部人口密集的賈巴利亞難民營，造成至少27人喪生。（美聯社）

紐約時報報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近日出訪中東地區，包括以色列 和約旦，一再提及減少平民傷亡的「具體方法」，如今兩名未具名美國官員表示，美以數次在會議中商討避免濫傷無辜的方法，包括發動攻擊前蒐集更多關於哈瑪斯 首腦和控制網的情報、使用小型炸彈瓦解地道系統，以及出動地面部隊到人口稠密區將平民和武裝分子分開。

以色列10月7日遭哈瑪斯突襲當日旋即展開報復，接連以空襲、圍困和地面行動入侵加薩 走廊，造成超過9400人死亡。

加薩深陷人道危機引爆中東地區、美國乃至國際社會怒火，導致拜登政府在挺以立場上更顯關鍵，不得不再三以口頭和行動勸阻以軍減少濫殺。

布林肯3日會面以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）時提議，可接受暫時休戰以利人道物資進入加薩，不過遭到拒絕。

另一方面，軍事專家指出，以巴衝突前兩周，以色列空襲使用的彈藥約9成介於1000到2000磅，其餘則是250磅的小口徑炸彈。

不過，加薩當地時間10月31日，以軍空襲北部人口密集的賈巴利亞（Jabaliya）難民營，造成至少27人喪生；紐約時報及專家事後分析衛星影像發現，以軍使用至少兩枚2000磅炸彈，即使按照以軍所說是瞄準哈瑪斯首腦也有不符合比例原則的嫌疑。

對此美國官員提到，小型炸彈更適合人口密集區，可是以色列近年來儲存的多半是大型炸彈，主要用於對付伊朗扶植的黎巴嫩民兵組織真主黨（Hezbollah ）。

因此美國政府現在嘗試運送更多小型炸彈到以色列，希望協助降低平民傷亡。

除此之外，美國也加強蒐集加薩地區情報，包括出動無人機搜尋人質、重新定位衛星以隨時監控加薩動靜，還有出動航空母艦的軍機進行電子攔截等情蒐工作。