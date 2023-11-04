布林肯拒接受「立即停火」稱恐讓哈瑪斯捲土重來 支持人道暫停

美國國務卿布林肯4日訪問約旦表示，一旦以色列停火，哈瑪斯很可能重新組織並再次展開攻擊。（路透）

英國廣播公司（BBC）報導，美國持續力挺以色列 行使自衛權，中東領袖憂心衝突擴散導致區域動盪，大力呼籲立即停火，對此美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）4日訪問約旦提到，一旦以色列停火，哈瑪斯 很可能重新組織並再次展開攻擊。

另一方面，布林肯也補充，以色列務必採取「所有可能措施」防止加薩平民傷亡。

布林肯日前於約旦會面若干阿拉伯領袖，包括沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國和埃及，會中領袖同聲譴責以色列犯下戰爭罪，並敦促立即停火。

約旦外交部長沙法迪（Ayman Safadi）在聯合記者會上嚴正表示，約旦政府不接受這是行使自衛權，他形容這場猛烈的戰爭「正在殺害平民，並且摧毀他們的家園、醫療院所、學校、清真寺和教堂」。

「任何前提都無法合理化殺人的行為，戰爭不會帶給以色列安全，也不會為區域帶來和平。」

然而，布林肯對於以巴衝突則採取「人道暫停」的立場，他表示儘管美國在實現中東長久和平的方法和區域內盟友有所分歧，但是各方目標是一致的，「我們都很清楚這不只攸關我們的利益，更是我們的責任，共同擘劃更好向前邁進的道路。」

哈瑪斯10月7日突襲以色列造成超過1,400人死亡以及200多人被俘；哈瑪斯衛生部則表示，以色列攻擊行動已經釀成加薩至少9488人喪生。