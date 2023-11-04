以襲加薩救護車 美官員：哈瑪斯試圖把受傷戰士送往埃及

以色列3日證實空襲加薩市西法醫院（Al-Shifa Hospital）附近的救護車隊，聲稱哈瑪斯透過救護車運送恐怖分子與武器。(新華社)

以色列 3日證實空襲加薩 市西法醫院（Al-Shifa Hospital）附近的救護車隊，聲稱哈瑪斯 透過救護車運送恐怖分子與武器。一名美國官員也表示，本周稍早，哈瑪斯曾試圖利用救護車，把數十名受傷的戰士送往埃及。

以色列時報報導，一名白宮高階官員指出，埃及與美國審查哈瑪斯提供的撤離名單，結果發現高達三分之一都是哈瑪斯戰士，因此予以拒絕。經過這輪檢驗程序後，最終坐救護車離開加薩的76名傷患中，沒有人是恐怖組織成員。

此外，兩名以色列高官宣稱，運送物資的卡車本周查獲數個氧氣濃縮機，懷疑可能用於隧道內供氧，最終被禁止進入加薩，「這些不是用在醫院裡面的，而是用在醫院下方的。這就是為何它們被裝在餅乾盒裡走私」。但未提供氧氣濃縮機的照片，也沒有透露是哪個組織派出卡車。

自從埃及11天前開放進入加薩的拉法過境點以來，經過埃及和以色列當局的檢查，數百輛滿載人道援助物資的卡車已經能夠進入加薩。

這些卡車想要通行，首先必須先在埃及接受第一輪檢查，隨後開往以色列南部的尼扎納過境點（Nitzana crossing），接受以色列國防部政府領土活動協調處（COGAT）的第二輪檢查，接著再回到埃及拉法過境點進入加薩。以色列官員表示，這是以色列、埃及與美國廣泛討論後達成的共識。

截至目前，以色列依然拒絕允許燃料進入加薩的呼籲，並對哈瑪斯把燃料用在隧道內發電表達擔憂。以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）2日表示，如果確認醫院耗盡燃料就會放行，但不久後總理辦公室發布聲明，稱總理內唐亞胡「尚未批准燃料進入加薩」。