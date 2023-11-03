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美促人道休兵 內唐亞胡：人質未獲釋就不停火

中央社／倫敦3日綜合外電報導
美國國務卿布林肯(左)與以色列總理內唐亞胡(右)3日在特拉維夫會面。(新華社)
美國國務卿布林肯(左)與以色列總理內唐亞胡(右)3日在特拉維夫會面。(新華社)

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，以國將持續「火力全開」進攻加薩，若未納入釋放哈瑪斯挾持的逾240名人質的條件，以色列拒絕任何暫時停火。

英國「衛報」（The Guardian）報導，隨著以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）戰火愈來愈激烈，外界對於平民死傷的擔憂也隨之升高，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天稍早飛往以色列，敦促內唐亞胡暫時停止軍事進攻加薩，好讓援助能進入當地。

哈瑪斯控管的衛生當局今天晚間通報指出，加薩地區最大醫院外的救護車車隊遭到空襲。這項消息雖然無法立即獨立查證，但現場的法新社記者通報看見一輛受損的救護車旁有幾具遺體。

以色列國防軍（IDF）指出，他們對一輛救護車執行空襲，稱這輛救護車是由哈瑪斯使用，還說在這場空襲中殺死了「一些哈瑪斯恐怖特工」。

美國官員表示，希望交戰雙方暫時休兵，讓人道援助送抵絕望的加薩平民手中，並協助談判釋放哈瑪斯在這波攻擊行動中劫持的人質。讓人質獲釋是以色列進攻行動的關鍵目標。目前為止，哈瑪斯已釋放四名人質，以軍也自行救出一名人質。

布林肯在不到一個月的時間內二訪中東地區，試圖避免這場地區衝突升級，然而隨著外界對於以色列釀成平民死傷的關切與日俱增，布林肯也試圖平衡華府方面對以色列的強力支持。

布林肯在特拉維夫（Tel Aviv）召開的記者會上告訴媒體：「我們今天在討論中提出一些合理的問題，包括如何利用任何暫時休兵期間盡可能提供人道援助、如何將暫時休兵與人質釋放連結起來，以及如何確保哈瑪斯不會利用這些空檔，或加以安排來為自己謀利。」

然而，內唐亞胡稍後在電視轉播的聲明中表示：「我已表明，我們將持續火力全開，以色列拒絕未納入釋放我方人質條件的暫時停火。」

哈瑪斯10月7日進入以色列發動攻擊殺害1400人，死者多為平民，他們在家中和音樂節上遭屠殺。

哈瑪斯治下加薩衛生當局今天表示，以色列隨後對加薩地區發動的攻擊至少已造成9227人喪命，包括3826名兒童。

加薩衛生當局在另一份聲明中表示，以色列鎖定一列駛離加薩市西法醫院（Al-Shifa Hospital）的救護車隊攻擊。

衛生當局發言人庫德拉（Ashraf al-Qudra）表示，「我們根據國際法通知紅十字會，一個載有傷患的救護車車隊將自西法醫院離開」，還說以色列在醫院外不只一個地點鎖定車隊，「先是在醫院大門，然後是在安薩（Ansar）廣場」。

以色列軍方稱這些救護車與哈瑪斯有關，但並未提供證據支持其說詞，只在聲明表示之後打算公布更多資訊。

以色列 哈瑪斯 加薩

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