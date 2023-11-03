我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孟山都再敗訴 加州男控除草劑致癌 獲賠3.32億

加薩救護車遇襲釀15死 以軍控哈瑪斯拿來「載人和武器」

美出動MQ-9無人機 在加薩協尋人質

記者張聲肇／即時報導
美國派出無人機巡戈加薩地區，搜尋人質下落。圖為美軍一架MQ-9停在愛沙尼亞空軍基地。（路透）
美國派出無人機巡戈加薩地區，搜尋人質下落。圖為美軍一架MQ-9停在愛沙尼亞空軍基地。（路透）

美國廣播公司新聞網(ABC News)3日引述美國官員報導，美國出動MQ-9「收割者」無人機(Reaper drones)在加薩上空搜尋240名10月7日被哈瑪斯從以色列擄走的人質，其中10名可能是美國人。

民間追蹤飛機行蹤網站周末透露有「沒有標誌的飛行器」在加薩地區飛行後，美國官員對部分媒體承認，派出無人機幫忙找尋人質的下落。官員沒說只找美國人質，還是全部人質。

這位官員說，這批無人機10月7日開始作業，但他沒說明何時開始在加薩上空搜尋。

報導指出，MQ-9的任務可能是美國幫助以色列搭救人質作業的一部分；美國特種部隊已經整裝待發，向以色列軍方提供策畫與情報支援。

MQ-9隸屬美國空軍，通常從遠地遙控，例如從義大利席格內拉(Sigonella)美國海軍基地出發的無人機，在地中海與北非地區作業。要移地遙控也很容易，因此，遙控站搬到目標區附近，飛機出行時間可延長，搜尋範圍更廣闊。

「收割者」無人機有高傳真錄影與紅外線攝影功能，也有偵測手機訊號的感應器，大型的無人機還可攜帶八枚雷射導航的「地獄火」飛彈(Hellfire)，美軍在伊拉克和阿富汗和敵軍作戰時，就曾使用過。

消息來源說，目前在加薩作業的MQ-9無人機沒有攜帶武器，純粹執行情報蒐集任務。

加薩 以色列 義大利

上一則

美國宣布4.25億美元對烏克蘭新軍援案

下一則

中、俄、伊網軍帶挺哈反美風向 社媒情報：至少4萬個殭屍帳號

延伸閱讀

加薩救護車遇襲釀15死 以軍控哈瑪斯拿來「載人和武器」

加薩救護車遇襲釀15死 以軍控哈瑪斯拿來「載人和武器」
聯合國尋求12億美元緊急募款 助加薩和西岸巴勒斯坦人

聯合國尋求12億美元緊急募款 助加薩和西岸巴勒斯坦人
泰國勞工遭哈瑪斯綁架 卡達斡旋：可能下一波獲釋

泰國勞工遭哈瑪斯綁架 卡達斡旋：可能下一波獲釋
哈瑪斯：以色列空襲加薩最大醫院附近 多人死亡

哈瑪斯：以色列空襲加薩最大醫院附近 多人死亡

熱門新聞

警方研判槍手可能透過水路逃逸，稍早已出動潛水員搜索。（Getty Images）

緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中

2023-10-27 21:26
加州的美墨邊境圍牆，一排來自中國的無證客正準備進入美國尋求庇護；他們多數人是經由巴拿馬危險的達連隘口，再經過墨西哥進到美國國境。（美聯社）

中國走線客人數躍居第4 今年前9月逾1.5萬人通過「達連隘口」

2023-10-31 12:55
拜登總統27日接見中國外長王毅時，座位安排也改採「聽訓」形勢。美國之音稱，這體現了「對等原則」。（新華社）

同等對待？拜登也改採「聽訓」座位安排會見王毅

2023-10-29 13:01
警方加強搜捕緬因州槍手卡德，封鎖鄉間道路，並盤查山路上的行人。(美聯社)

緬因18死13傷慘案 槍手陳屍林中 頭部中彈疑似開槍自殺

2023-10-27 22:16
以軍28日宣布展開地面攻勢，啟動「鐵穹」飛彈防護系統，攔截來自加薩地區哈瑪斯的攻擊，飛彈照亮夜空。(美聯社)

以色列擬出動機器人攻哈隧道網…自動武器首次大規模實戰

2023-10-29 09:17
北京一家餐館螢幕上正播出前總理李克強過世的消息，據稱北京當局已嚴密監控大學校園內的動靜。（路透）

當年胡耀邦逝引發六四…李克強抑鬱而終 黨急維穩禁聚集悼念

2023-10-28 02:22

超人氣

更多 >
百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍

百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍
「怎可能突去世、高處不勝寒」李克強北大老友追悼文瘋傳

「怎可能突去世、高處不勝寒」李克強北大老友追悼文瘋傳
超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢

超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢
還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧

還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧
最糟投資？專家勸別買這種人壽保險

最糟投資？專家勸別買這種人壽保險