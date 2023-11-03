川普姪女發文稱 川普次子涉嫌偽證恐全盤皆輸

川普次子艾瑞克‧川普（Eric Trump）。（Getty Images）

前總統川普 遭金融詐欺 民事起訴案，同列被告的川普次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)3日上午持續作證。前總統川普姪女、臨床心理學家瑪麗‧川普(Mary Trump)在社群平台X發文寫道：「艾瑞克‧川普今天的證詞，基本上將導致全盤皆輸。」

艾瑞克‧川普3日作證時，對於川普集團(Trump Organization)財報內容先是表示毫不知情，但檢方出示電郵與電話紀錄證實他曾討論財報內容，艾瑞克‧川普則改變說法。

58歲的瑪麗‧川普在X平台發文中指出，艾瑞克‧川普作證時先是聲稱「從沒聽過」川普集團財報內容，直到前陣子才知曉，但稍後卻坦承2013年時已經知道財報內容。

她指出，艾瑞克‧川普在證詞中同時聲稱不曾參與撰寫財報內容，但檢方出示電子郵件紀錄卻顯示，川普集團員工獲得告知說，艾瑞克‧川普正在準備財報。

瑪麗‧川普在發文中寫道：「他們說過太多謊了，就連自己講過哪些胡說八道，根本都記不清。」她也指出，艾瑞克‧川普今天的表現可能涉嫌作偽證。

瑪麗‧川普的父親小佛瑞德‧川普(Fred Trump Jr.)是川普的大哥，佛瑞德‧川普已於1981年過世。