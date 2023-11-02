以軍「完全不考慮停火」 內唐亞胡：最激烈階段

以軍宣布已包圍加薩市。(Getty Images)

以色列 國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）宣布，以軍已包圍加薩 市，正在加薩全力以赴作戰，重點是摧毀哈瑪斯並竭盡全力將所有人質帶回家。

哈加里2日發表聲明，以軍已包圍加薩市，也就是巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的根據地，並重申，目前完全不考慮停火。

以色列最高軍事指揮官表示，以色列軍隊從三側包圍加薩，以色列軍隊正在城內行動。

以色列總理內唐亞胡稍早也表示，以軍已經通過加薩郊區，正繼續向前推進，形容行動取得進展，現在正處於「戰鬥的最激烈階段」。

加薩市占加薩走廊最大部分，戰爭之前是該處人口最稠密的地區，估計有77萬5000人，但10月7日以後，以軍命令加薩北部公民往南遷移，許多人已經離開。

BBC報導，目前尚不清楚加薩市內有多少平民，衛星影像顯示整個城市遭到大面積破壞，街道空無一人。

聯合國 表示，加薩4所被改建成避難所的學校，在不到24小時內遭到破壞，造成數十人死傷。聯合國補充，這4個受損的避難所，一共容納近2萬人。

由聯合國7名專家組成的小組發聲明指出，巴勒斯坦人正面臨種族滅絕的風險，呼籲人道停火，以進行救援工作，形容已經時間不多。