前美情報官員：中方比美方更需要拜習會

前美國國家情報局副局長馮稼時今天談及「拜習會」時說，他不認為華府會為了讓習近平出席APEC峰會做出重要讓步，因為中方比美方更需要這場會議，與美國修補關係之於中國來說更重要。（美聯社）

前美國國家情報局副局長馮稼時今天談及「拜習會」時說，他不認為華府會為了讓習近平 出席APEC峰會做出重要讓步，因為中方比美方更需要這場會議，與美國修補關係之於中國來說更重要。

馮稼時（Thomas Fingar）現為史丹佛大學研究員和中國問題學者，他今天主持一場亞太經濟合作會議（APEC）能源議題研討會，會後接受中央社訪問表示，中共領導人習近平是黨的核心人物，這也意味統治上的脆弱性，一旦發生嚴重問題，地位可能受影響，他不認為習近平具絕對權威。

白宮證實，總統拜登 （Joe Biden）預計將在APEC領袖峰會與習近平舉行雙邊會談，為繼去年11月的印尼峇里島20國集團（G20）峰會後，兩人再度面對面會晤，中方尚未證實。

馮稼時認為，北京 仍擔憂過程中出現意外，好比中國人士因竊取智慧財產權在美國被拘捕，此類事件在中國會引發爭議，習近平來美國將變得尷尬，中方尚無法排除任何意外，但對拜登來說沒有這方面的顧慮。

他表示，挑動北京敏感神經的門檻低，因此中方會盡可能拖延，可能登機才算數。對此，前美國APEC大使唐偉康（Kurt Tong）日前也曾發表類似看法，他在另一場研討會表示，要看習近平是否下飛機。

唐偉康認為，拜習會對雙方在國內外的威信都有利，習近平可藉此機會向中國民眾證明能管理好與美國的關係，中國也較容易取信於其他國家；拜登方面，明年美國將舉行總統大選，如何處理美中關係也是重要的。

媒體報導北京方面希望利用手中的籌碼，迫使華盛頓在其關切的議題上做出更多讓步，以換取習近平出席APEC領袖峰會。馮稼時說，「我懷疑華府會這樣做」，儘管雙方都不希望關係繼續惡化，但「北京更需要這場會議」。

就他解讀，自去年兩人在峇里島會晤後，拜登立場一直是美方會在可能的範圍內與北京合作，但不是犧牲美方利益，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、財政部長葉倫（Janet Yellen）等人訪問中國，釋出的訊號只是「美國沒有刻意要孤立中國」。

馮稼時說，美國對中國而言會比中國之於拜登的APEC議程更加重要，北京需要修補與華府的關係，這會是他們的重要目標，拜登也知道，若為贏得北京信任而在一些不可行的事情上讓步，只是在浪費時間。

他強調，習近平直接和拜登談話非常重要，部分原因是美中的政治運作一個是由下而上、另一方是由上而下；在美國，下面有應該解決的事情，不需要被授權，中國則是相反，這增加中國官員在與美國官員交涉的難度。

馮稼時預期，拜登和習近平各有各自關切的議題希望溝通，但他認為核武議題最應該要被討論，中國要盡速展開雙邊、三邊、多邊會談，這對經濟和安全都很重要，情況無法穩定十分危險，「中國已經太遲了」。