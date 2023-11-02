我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN披露哈瑪斯受害者遺體燒焦及斷頭照

電池恐鬆動著火…豐田RAV4休旅車 185萬輛急召回

CNN披露哈瑪斯受害者遺體燒焦及斷頭照

世界新聞網王若馨／即時報導
CNN主播塔柏披露部分罹難者的驗屍照片。(取自X平台@jaketapper)
CNN主播塔柏披露部分罹難者的驗屍照片。(取自X平台@jaketapper)

在10月7日哈瑪斯武裝團體突擊以色列後，許多難以辨認的遺骸被送往位於以色列台拉維夫的國家法醫中心化驗，部分驗屍照片在1日由CNN主播塔柏(Jake Tapper)公開，怵目驚心。

塔柏展示了數張照片，並提醒觀眾即使這些照片經過馬賽克處理，觀看過程仍然可能造成相當的不安。

這些照片證明了哈瑪斯在7日的殺戮行為。至今仍有人不認為哈瑪斯屠殺幼兒及將受害者斬首，是值得取信的消息。

其中一組被燒焦的遺骸，經以色列國家法醫中心庫格爾(Chen Kugel)團隊成像檢測，確認是一名成年人與一名孩童的骨架，他們被綁在一起，彼此擁抱著死去。

由於殘骸呈現白色，意味著燃燒溫度超過攝氏700度，該團隊推論下手的人可能使用了某種化學助燃劑，才能達到如此高溫。

另一個屍袋包含了兩個人的殘骸，但由於燃燒溫度過高，無法測得DNA，使這兩人的身分永遠成謎。

在另一個屍袋中，從燒焦的骨骸可以辨識出三條左腿與兩條右腿，分屬於三人。鑑識團隊說，他們的遺體其他部分可能散落在他處或其他屍袋中。

還有一具被燒焦的屍體經鑑識是一名少女，她被發現時身首分離，法醫表示，他們無法確定她的頭部是在死前還是死後與軀幹分離。

哈瑪斯 以色列 檢測

上一則

明年401(k)年存款上限調高至2.3萬 IRA可存7000元

下一則

前美情報官員：中方比美方更需要拜習會

延伸閱讀

約旦河西岸暴力事件增 3巴勒斯坦人1以色列人喪生

約旦河西岸暴力事件增 3巴勒斯坦人1以色列人喪生
以哈衝突延燒 遭台下民眾嗆聲立即停火 拜登：應「暫停」衝突撤離人質

以哈衝突延燒 遭台下民眾嗆聲立即停火 拜登：應「暫停」衝突撤離人質
70位癌症患者急救援...加薩唯一癌症醫院停擺 美以官員稱哈瑪斯囤積燃料

70位癌症患者急救援...加薩唯一癌症醫院停擺 美以官員稱哈瑪斯囤積燃料
美內外挑戰空前 國力亟待提升

美內外挑戰空前 國力亟待提升

熱門新聞

警方研判槍手可能透過水路逃逸，稍早已出動潛水員搜索。（Getty Images）

緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中

2023-10-27 21:26
加州的美墨邊境圍牆，一排來自中國的無證客正準備進入美國尋求庇護；他們多數人是經由巴拿馬危險的達連隘口，再經過墨西哥進到美國國境。（美聯社）

中國走線客人數躍居第4 今年前9月逾1.5萬人通過「達連隘口」

2023-10-31 12:55
拜登總統27日接見中國外長王毅時，座位安排也改採「聽訓」形勢。美國之音稱，這體現了「對等原則」。（新華社）

同等對待？拜登也改採「聽訓」座位安排會見王毅

2023-10-29 13:01
警方加強搜捕緬因州槍手卡德，封鎖鄉間道路，並盤查山路上的行人。(美聯社)

緬因18死13傷慘案 槍手陳屍林中 頭部中彈疑似開槍自殺

2023-10-27 22:16
以軍28日宣布展開地面攻勢，啟動「鐵穹」飛彈防護系統，攔截來自加薩地區哈瑪斯的攻擊，飛彈照亮夜空。(美聯社)

以色列擬出動機器人攻哈隧道網…自動武器首次大規模實戰

2023-10-29 09:17
圖為韓式料理辣炒年糕。（Pexels）

快看世界／英國研究：在家做飯 煮這種料理最省錢

2023-10-25 15:30

超人氣

更多 >
下飛機看見第一間廁所就上？旅遊專家：這麼做更省時

下飛機看見第一間廁所就上？旅遊專家：這麼做更省時
噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃

噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃
李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀

李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀
鄭少秋神隱半年的女兒現身？金髮露端倪 粉絲：我先哭了

鄭少秋神隱半年的女兒現身？金髮露端倪 粉絲：我先哭了
李克強今火化 高度戒備…抽走悼念卡「防刺激集體情緒」

李克強今火化 高度戒備…抽走悼念卡「防刺激集體情緒」