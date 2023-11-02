CNN披露哈瑪斯受害者遺體燒焦及斷頭照

CNN主播塔柏披露部分罹難者的驗屍照片。(取自X平台@jaketapper)

在10月7日哈瑪斯 武裝團體突擊以色列 後，許多難以辨認的遺骸被送往位於以色列台拉維夫的國家法醫中心化驗，部分驗屍照片在1日由CNN主播塔柏(Jake Tapper)公開，怵目驚心。

塔柏展示了數張照片，並提醒觀眾即使這些照片經過馬賽克處理，觀看過程仍然可能造成相當的不安。

這些照片證明了哈瑪斯在7日的殺戮行為。至今仍有人不認為哈瑪斯屠殺幼兒及將受害者斬首，是值得取信的消息。

其中一組被燒焦的遺骸，經以色列國家法醫中心庫格爾(Chen Kugel)團隊成像檢測 ，確認是一名成年人與一名孩童的骨架，他們被綁在一起，彼此擁抱著死去。

由於殘骸呈現白色，意味著燃燒溫度超過攝氏700度，該團隊推論下手的人可能使用了某種化學助燃劑，才能達到如此高溫。

另一個屍袋包含了兩個人的殘骸，但由於燃燒溫度過高，無法測得DNA，使這兩人的身分永遠成謎。

在另一個屍袋中，從燒焦的骨骸可以辨識出三條左腿與兩條右腿，分屬於三人。鑑識團隊說，他們的遺體其他部分可能散落在他處或其他屍袋中。

還有一具被燒焦的屍體經鑑識是一名少女，她被發現時身首分離，法醫表示，他們無法確定她的頭部是在死前還是死後與軀幹分離。