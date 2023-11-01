鎖定個別人等下手 聯邦檢察官：中國試圖影響加州選舉

中國一直試圖影響美國選舉，拉抬有利於中國的個別候選人。圖為中國紙媒報導中國選舉。(美聯社) TITLE = China 2016 US Election CAPTION = A front page of a Chinese newspaper with a photo of U.S. President-elect Donald Trump and the headline "Outsider counter attack" is displayed at a newsstand in Beijing, China, Thursday, Nov. 10, 2016. (AP Photo/...【作者：美國聯合通訊社，日期：2016-11-10，數位典藏序號：20161110032914000】

加州 州長紐森 (Gavin Newsom)赴中國參訪一周之際，加州中區聯邦檢察官埃斯特拉達(Martin Estrada)接受眾院司法委員會閉門約談表示，加州是國家通往亞洲門戶，而中國試圖影響加州選舉，鎖定個別人等下手，堪稱來自海外漸增的威脅。

Politico政治網站1日報導，美國2024選舉年將屆，埃斯特拉達的評論實為外國干涉不斷演化、威脅美國選舉的跡象。

最近幾個選舉周期，美國大多數注意力放在俄羅斯的干涉，但情報官員在2022期中選舉前警告，中國就像俄國，也正加緊努力，拉抬北京認為有利於中國的候選人，影響州級與地方選舉。

一位不願具名的加州政府官員表示，加州官員近幾個月憂慮漸增，擔心中國介入加州選舉。

埃斯特拉達的評論公開，是想強調增加與中國接觸，會碰觸的政治地雷陣，不僅對紐森這樣的州政府最高行政官員，對拜登政府也一樣。紐森中國行的焦點在氣候，就面臨人權志士及共和黨中國鷹派的砲轟，批評他不該安排此一行程；拜登計畫本月與中國國家主席習近平舉行峰會，也遭到相同的批評。

埃斯特拉達上周的國會約談大致談論不相干的課題，即聯邦對杭特‧拜登 (Hunter Biden)的偵辦；約談並不公開，但Politico取得內容謄本。約談中，埃斯特拉達並未進一步細談中國的影響選舉，他的辦公室發言人也婉拒對這件事置評。

加州州務卿韋伯(Shirley Weber)的助手柯克瑞克(Joe Kocurek)表示，加州選舉辦公室多年來採取許多動作，強化選舉系統，杜絕民眾不受假消息影響，「本措施出自本州自己的考量，也收到聯邦國安機構的建議」。副州務卿柯克瑞克表示，這些心血是想因應一些已知的外國威脅，如俄、中、伊朗，還有一些崛起中的國內惡意行動者。

埃斯特拉達接受國會約談而發言，正值紐森會見習近平的前一天，即10月24日；紐森是四年來與習見面的第一位美國州長，他並未與習談到干涉選舉一事。州長顧問約克(Anthony York)表示，有些事務，拜登政府不願挑起，紐森會見習近平不列其中。