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研究：寫手、分析師最容易被AI取代 亞裔失業風險最高

編譯陳韻涵／綜合1日電
單純靜態處理數據的工作，很容易被AI取代，亞裔所受衝擊較大。(美聯社)
單純靜態處理數據的工作，很容易被AI取代，亞裔所受衝擊較大。(美聯社)

隨著人工智慧(AI)科技的快速發展，已使許多行業因應自動化的調整而裁減人力，許多工作甚至被AI永遠取代；最新研究顯示，AI對勞動市場的影響中，以亞裔從事的工作首當其衝。

丕優研究中心(Pew Research Center)公布的一項研究，旨在探討美國勞工對AI科技的曝險程度，以及該職業可能被AI系統取代或取得輔助的潛在風險。

結果顯示，技術寫手、預算分析師、網絡開發員和數據金鑰操作員，是對AI曝險最高的行業，至於消防員、理髮師和清潔工等勞力活被AI取代的風險最低。

丕優研究指出，約19%的美國勞工從事對AI曝險最高的行業，至於AI發展對於各族裔的影響；若以種族區分，亞裔(24%)勞工的失業風險最高，其次為白人(20%)、非裔(15%)和西語裔(13%)；若依性別區分，女性(21%)從事的工作對AI的曝險也比男性(19%)高。

AI取代或輔助工作的影響程度，與從業者的教育程度呈現正相關(positive correlation)，只有中學學歷者，其工作被AI取代的機率為12%；擁有大學以上學歷的勞工當中，則有27%的人岌岌可危。

就收入而言，對AI曝險高的人平均時薪33元，而對AI曝險低的人，平均時薪約20元。

丕優這項研究探討AI對美國勞工的影響，可作為業主及政策制定者的重要參考資料；研究作者希望藉由點出行業和職業類型，讓雇主及決策人士能夠制定策略，支持受影響的族群並研擬相關措施，降低AI對潛在職場人力的干擾。

牛津大學(University of Oxford)先前的一項研究預測，2033年以前，全美約有47%的工作可能被AI取代。

高盛集團(Goldman Sachs)的研究則指出，生成式AI工具(generative AI tool)可能會顛覆全球約3億個全職職位，恐怕對全球就業市場造成重大混亂。

AI 勞工 亞裔

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