我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed利率再度維持不變 道指漲221點

紐約州眾議員鄭永佳：高標定義「政治難民」防濫用

美中峰會在即 布林肯8日將訪韓

中央社首爾1日專電
布林肯（Antony Blinken）預計出席7日至8日在日本東京舉行的七大工業國集團（G7）外長會議，8日會議結束後將直接前往韓國。美聯社
布林肯（Antony Blinken）預計出席7日至8日在日本東京舉行的七大工業國集團（G7）外長會議，8日會議結束後將直接前往韓國。美聯社

白宮證實總統拜登將在11月中旬APEC峰會場邊與中國國家主席習近平會面，南韓外交部今天也公布國務卿布林肯將在8日至9日訪韓消息，外界推測可能討論美中峰會相關議題。

布林肯（Antony Blinken）預計出席7日至8日在日本東京舉行的七大工業國集團（G7）外長會議，8日會議結束後將直接前往韓國，9日上午與外長朴振會談，預期討論韓美同盟、北韓核問題、經濟安保、尖端技術合作及各種區域、國際議題。

這次是布林肯於南韓總統尹錫悅上任後首次訪韓，距離上次訪問暌違兩年。布林肯上次訪韓是2021年3月於文在寅政府任內，當時在首爾舉行韓美外交部長與國防部長2+2會議。

拜登（Joe Biden）預期將在11月中旬亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會場邊與習近平會面，可能成為美中關係的轉捩點並對東北亞等區域局勢造成影響；布林肯這次訪韓時間點正巧落在峰會前，格外受到媒體關注。

外界推測，布林肯這次訪韓可能就美中峰會內容交換意見和尋求合作，並討論近期引發關注的朝俄合作、以哈戰火、烏克蘭戰爭等重要區域、國際議題。

此外，不久之前俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）訪問北韓，與北韓領導人金正恩及外交部長崔善姬會面，表明進一步合作立場，尤其在軍事上可能達成合作關係被美日韓陣營視為區域穩定的一大風險，布林肯這次訪韓可能也代表一種立場宣示。

南韓外交部表示，期待布林肯這次訪韓，能為今年迎來70週年韓美同盟關係帶來更多具國際戰略合作的發展。

布林肯 北韓 南韓

上一則

FBI局長示警：以哈衝突 對美恐攻威脅大增

延伸閱讀

柯默：拜登2017年接受弟弟提供的4萬元中國資金

柯默：拜登2017年接受弟弟提供的4萬元中國資金
抗議美持續援以 布林肯參院聽證頻遭示威者打斷

抗議美持續援以 布林肯參院聽證頻遭示威者打斷
華府證實有拜習會？中國外交部：中美同意朝該目標努力

華府證實有拜習會？中國外交部：中美同意朝該目標努力
白宮證實金山APEC安排拜習會 「會是具建設性會議」

白宮證實金山APEC安排拜習會 「會是具建設性會議」

熱門新聞

警局公布照片顯示，槍手持長槍進入當地一間娛樂中心。(美聯社)

22死60傷 緬因州路易斯頓爆多起槍擊 槍手在逃

2023-10-25 23:18
警方研判槍手可能透過水路逃逸，稍早已出動潛水員搜索。（Getty Images）

緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中

2023-10-27 21:26
圖為韓式料理辣炒年糕。（Pexels）

快看世界／英國研究：在家做飯 煮這種料理最省錢

2023-10-25 15:30
加州的美墨邊境圍牆，一排來自中國的無證客正準備進入美國尋求庇護；他們多數人是經由巴拿馬危險的達連隘口，再經過墨西哥進到美國國境。（美聯社）

中國走線客人數躍居第4 今年前9月逾1.5萬人通過「達連隘口」

2023-10-31 12:55
警方加強搜捕緬因州槍手卡德，封鎖鄉間道路，並盤查山路上的行人。(美聯社)

緬因18死13傷慘案 槍手陳屍林中 頭部中彈疑似開槍自殺

2023-10-27 22:16
拜登總統27日接見中國外長王毅時，座位安排也改採「聽訓」形勢。美國之音稱，這體現了「對等原則」。（新華社）

同等對待？拜登也改採「聽訓」座位安排會見王毅

2023-10-29 13:01

超人氣

更多 >
恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居
康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴
戀愛一頭熱血型+星座男？O型牡羊只看臉、「這組合」專追朋友追的女生

戀愛一頭熱血型+星座男？O型牡羊只看臉、「這組合」專追朋友追的女生
華女遇搶不放手 慘遭汽車拖行 劫匪穿紅衣作案囂張

華女遇搶不放手 慘遭汽車拖行 劫匪穿紅衣作案囂張
2023全世界最富裕20國排行出爐 美沒排進前5 第1是這國

2023全世界最富裕20國排行出爐 美沒排進前5 第1是這國