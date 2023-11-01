柯默：拜登2017年接受弟弟提供的4萬元中國資金

柯默說，拜登接受與中國有關的資金，導致後來曝露於遭北京敲詐勒索的風險之下。（路透）

眾院 監督問責委員會共和黨籍主席柯默(James Comer)1日上午在社群平台X指出，拜登總統在2017年接到弟弟詹姆士‧拜登(James Biden)銀行帳戶開立支票 4萬元，名義雖是「借款償還」(loan repayment)，但這筆錢其實是「經過洗錢的中國資金」(laundered China money)。柯默說，拜登接受與中國有關的資金，導致後來曝露於遭北京敲詐勒索的風險之下。

柯默在X平台影片中指出，有關拜登接受中國資金的發現，來自於委員會對詹姆士‧拜登以及拜登次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)發出傳票後取得兩人各自的個人銀行資料與公司銀行紀錄。

柯默在影片中說：「還記得拜登曾跟美國人民說他的兒子並沒有在中國賺錢嗎？事實上，他不但對於兒子杭特在中國賺錢說謊，結果4萬元經過洗錢的中國資金還以個人支票的形式，出現在拜登銀行戶頭裡。」

柯默說，拜登因為家人跟與中國共產黨有關的中國華信能源(CEFC)從事「不法交易」而獲利。

他指出，拜登接受資金的金流紀錄從2017年7月開始，當時杭特‧拜登向中國華信能源人員要求1000萬元付款，1000萬元付款與杭特‧拜登跟中國華信能源共同合資的SinoHawk Holdings有關。

杭特‧拜登在通訊軟體程式WhatsApp留言中聲稱「正跟父親坐在一起」，如果對方不給錢，拜登家族將採取行動，留言中寫道：「屆時你將後悔沒按照我的指示辦事」。

柯默指出，杭特‧拜登放狠話的手段奏效，幾天之後就得到中國華信能源的500萬元。他說，2017年8月8日，500萬元款項匯入杭特‧拜登與中國華信能源人員董功文(GongWen Dong)合開的Hudson West III公司帳戶，當天Hudson West III公司帳戶匯款40萬元給杭特‧拜登持有的Owasco, P.C.公司帳戶。

柯默說，2017年8月14日，杭特‧拜登匯款15萬元給詹姆士‧拜登與妻子莎拉‧拜登(Sara Biden)合開的公司Lion Hall Group，莎拉‧拜登在8月28日從帳戶提領現金5萬元，然後存到她與丈夫兩人的聯合支票戶頭。

柯默指出，根據委員會取得銀行紀錄，2017年9月3日，莎拉‧拜登寫了一張4萬元支票給拜登，支票註記欄寫著「借款償還」。他說，即使這筆錢真的是借款償還，依然顯示拜登家族成員打著他的名號做生意，並且賺到來自中國的錢。