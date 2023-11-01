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拜登正式提名坎伯任副國務卿 曾與吳釗燮顧立雄會談

中央社華盛頓1日專電
總統拜登今天正式提名白宮印太事務協調官坎伯出任國務院副國務卿職務。（路透）
總統拜登今天正式提名白宮印太事務協調官坎伯出任國務院副國務卿職務。（路透）

總統拜登今天正式提名白宮印太事務協調官坎伯出任國務院副國務卿職務。今年2月外交部長吳釗燮與國安會秘書長顧立雄在華府與美方高層會談時，坎伯也是與會官員之一，他也曾多次訪台。

在前副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）7月退休後，華府就傳言坎伯（Kurt Campbell）可望接任副國務卿職務。拜登（Joe Biden）今天的宣布，證實這項傳聞。

專注與中競爭 拜登擬提名坎伯擔任副國務卿

坎伯在前總統歐巴馬（Barack Obama）任內擔任國務院亞太助卿，被視為是歐巴馬時代「重返亞洲」（Pivot to Asia）政策的推動者之一。在這之前，坎伯曾在前總統柯林頓（Bill Clinton）時期擔任國防部亞太事務副助理部長，相當熟稔亞洲事務。

拜登上任後，他接任白宮印太事務協調官職務，在強調印太戰略的拜登政府，坎伯肩負印太事務，重啟美、日、澳、印度的「四方安全對話」（The Quad），也積極推動「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），擘劃美國與澳洲、日本、紐西蘭、英國成立非正式集團「藍色太平洋夥伴」（Partners in the Blue Pacific, PBP），以強化與太平洋島國關係。

坎伯也曾與吳釗燮與顧立雄等人面對面會談。吳釗燮與顧立雄於2月21日首度前往美國在台協會（AIT）華盛頓總部，與雪蔓等國務院、國防部與白宮國安會官員舉行閉門會談時，坎伯就是與會成員之一。

坎伯過去至少6次訪台，與總統蔡英文、前總統馬英九及陳水扁都曾見過面；2013年初坎伯卸任亞太助卿一職後，馬英九曾於當年10月在總統府親自頒贈「特種大綬景星勳章」，感謝他為美台關係發展所做的貢獻。

坎伯在中國問題上屬相對強硬的民主黨人士。2019年他曾與蘇利文共同在「外交事務」（Foreign Affairs）撰文表示，美國正經歷冷戰結束以來最重要的外交政策重思，華府人士逐漸形成共識，認為與中國交往的時代已經過去。

在兩岸議題上，坎伯多次強調維護台海和平穩定的重要性。他曾在美國智庫亞洲協會（Asia Society）視訊座談時表示，美國支持台灣尊嚴、維持堅實的美台非官方關係，不支持台獨。美方在對台事務上必須保持平衡，這攸關牽動國際局勢的台海和平穩定。

坎伯的人事案須經聯邦參議院審查批准。

拜登 國務院 白宮

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