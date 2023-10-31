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以哈衝突 FBI局長：美面臨IS崛起後最大恐攻威脅

中央社／華盛頓31日綜合外電報導
聯邦調查局局長雷伊。（路透）
聯邦調查局局長雷伊。（路透）

美國聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray）今天在國會聽證會上說，巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」攻擊以色列事件，將激發自伊斯蘭國（IS）近10年前崛起以來對美國最嚴重的恐攻威脅。

路透社和法新社報導，雷伊在聯邦參議院國土安全暨政府事務委員會聽證會上表示，自10月上旬爆發以哈衝突以來，多個外國恐怖組織呼籲對美國和西方國家發動攻擊，升高美國本土暴力極端分子威脅。

雷伊說：「我們評估哈瑪斯（Hamas）及其盟友的行動將起鼓動作用，這是我們自ISIS幾年前建立所謂『哈里發國』（caliphate）以來從未見過的情況。」

他說：「該是擔心的時刻，我們處於危險時期。現在不是恐慌的時候，而是警戒的時候。」

雷伊表示，執法部門「不能、也不會低估哈瑪斯或其他外國恐怖組織可能利用當前衝突，在我們自家土地上發動攻擊的可能性」。

他說：「我們最迫切擔憂暴力極端分子，無論是個人還是小團體，都會從這些中東事件中汲取靈感，然後對美國人的日常生活發動攻擊。這不僅包括受外國恐怖組織啟發的本土暴力極端分子，還包括針對猶太或穆斯林社群的國內暴力極端分子。」

雷伊提到上週在休士頓（Houston）有一名在研究如何製造炸彈的男子被逮捕，此人在網路上發布有關「殺害猶太人」的訊息；以及伊利諾州一名6歲穆斯林男童被房東殺害事件，目前正朝仇恨犯罪方向調查。

雷伊說：「中東的戰火延燒，使得在美國攻擊美國人的威脅升至與以往截然不同的程度。」

雷伊表示，蓋達組織（Al-Qaeda）、IS和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）都曾呼籲攻擊美國利益，不過FBI「目前並未追蹤來自外國恐怖組織迫在眉睫的可信威脅」，然而美國猶太社群面臨的威脅「在某種程度上達到歷史新高」。

雷伊說，「現實是，猶太社群幾乎是所有恐怖組織的特定目標」，還說猶太人只占美國人口的2.4%，但約有60%的宗教信仰仇恨犯罪事件與猶太人有關。

雷伊也說，獲伊朗支持的民兵團體對美國海外軍事基地的攻擊次數在本月增加。如果衝突擴大，伊朗和非國家行為者對美國的網路攻擊將很可能加劇。

猶太 哈瑪斯 伊朗

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