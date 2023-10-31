布林肯說明千億援外經費 反戰者國會舉「血手」抗議

示威人士坐在旁聽席，高舉染紅的雙手手掌，並在手臂上寫下「解放加薩」（Free Gaza）。Getty Images

美國國務卿布林肯 和國防部長奧斯丁31日出席聯邦參議院撥款委員會聽證會，說明白宮追加的千億美元援外經費，示威人士在旁聽席高舉染紅的雙手，數度打斷布林肯發表證詞，抗議美國援助以色列 對在加薩 走廊的巴勒斯坦人實施種族滅絕，要求美國停止軍援，以及中東立即停火。

示威人士一早便坐在旁聽席，高舉染紅的雙手手掌，並在手臂上寫下「解放加薩」（Free Gaza）；布林肯（Antony Blinken） 發表證詞遭數度打斷，抗議民眾起身大聲批評以色列對加薩走廊的人民實施種族滅絕，美國不應軍援以色列，在被國會警察強制架離現場時高喊「立即停火」、「救救加薩的孩子」；國會警察稱，有12人因這場非法示威被捕。

英國廣播公司（BBC）報導，部分抗議人士隸屬於停止美國軍援烏克蘭的反戰組織CODEPINK。

白宮對國會提出1060億美元的追加經費要求，包含614億美元援助烏克蘭、143億美元援助以色列、20億美元投入印太區域與提升台灣安全，以及美墨邊界和移民經費109億元。

布林肯在不時停頓的狀態下完成開場證詞，並未直接回應示威訴求，但他說，他理解示威人士的情緒，所有人都在保護平民性命，所有人都知道有人民正在受苦，所有人都決心要看到此事落幕。

隨後，布林肯強調美國要跟盟友站在一起；奧斯丁（Lloyd Austin）說，如果少了美國對基輔的支持，俄羅斯將在烏克蘭取得勝利；現在收手只會讓俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）為所欲為。

不過，預算案面臨國會挑戰，共和黨反對包裹預算，要求分拆處理。

布林肯說，從歐洲、中東到印太區域，俄羅斯、伊朗和中國大陸都在破壞美國領導地位與區域穩定，若將這項預算案拆開處理，就像是美國在打地鼠（whack-a-mole），無法真正解決問題，同時對手的合作越趨緊密，這最終會對美國和盟友構成越來越大的威脅。

針對加薩局勢，布林肯說，必須考慮為人道主義暫時停火，以確保物資能夠送到需要的人手中；他說，未來的加薩不能由哈瑪斯或以色列來管理，理想狀況是讓巴勒斯坦當局最終管理，且在區域內的其他國家可以在臨時協議下提供援助。

此外，布林肯在國會表示，到目前為止約400名美國公民加上其家人近千人還困在加薩走廊，希望能離開。