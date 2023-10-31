李家超和普亭幾乎肯定無法出席APEC峰會

香港特首李家超幾乎肯定無法出席本屆在舊金山舉行的APEC領導人峰會。（中通社）

美國國務院 一名高級官員說，美國已邀請所有亞太經合組織（APEC ）成員的領導人出席峰會，受美國制裁的兩位APEC領導人的「適當代表」正在商討中。

負責APEC事務的美國國務院高官默里（Matt Murray）30日接受「美國之音」專訪時說：「我們希望主辦會議不僅遵循APEC精神和原則，也遵循美國法律和規定。」

他續稱，有兩位APEC領導人受到美國制裁，「我們必須處理這個局面，以確保他們在舊金山有適當代表」。

報導稱，上述言論意味著香港 特首李家超和俄羅斯總統普亭幾乎肯定無法出席APEC峰會。

美國財政部在2020年對李家超實施制裁，認為李家超破壞了香港自治。李家超則稱，美國的制裁在香港沒有任何法律效力；俄羅斯去年2月入侵烏克蘭後，美國同月也對普京實施制裁。

今年以來多次有消息傳出，美國將不會邀請李家超出席APEC峰會。李家超曾回應稱，APEC會議不屬於任何一個國家或者經濟體，香港肯定會以成員身分，按照有關規則和常規出席會議。

中國也對此表示強烈不滿和堅決反對，並稱或將對美實施制裁。

另外，默里還說，華盛頓和北京正朝著美國總統拜登與中國國家主席習近平在APEC峰會期間舉行面對面的會晤而努力，但有關細節仍在制定中。