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中國政經環境嚴峻…走線客暴增 驚險「潤」美

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李家超和普亭幾乎肯定無法出席APEC峰會

記者賴錦宏／即時報導
香港特首李家超幾乎肯定無法出席本屆在舊金山舉行的APEC領導人峰會。（中通社）
香港特首李家超幾乎肯定無法出席本屆在舊金山舉行的APEC領導人峰會。（中通社）

美國國務院一名高級官員說，美國已邀請所有亞太經合組織（APEC）成員的領導人出席峰會，受美國制裁的兩位APEC領導人的「適當代表」正在商討中。

負責APEC事務的美國國務院高官默里（Matt Murray）30日接受「美國之音」專訪時說：「我們希望主辦會議不僅遵循APEC精神和原則，也遵循美國法律和規定。」

他續稱，有兩位APEC領導人受到美國制裁，「我們必須處理這個局面，以確保他們在舊金山有適當代表」。

報導稱，上述言論意味著香港特首李家超和俄羅斯總統普亭幾乎肯定無法出席APEC峰會。

美國財政部在2020年對李家超實施制裁，認為李家超破壞了香港自治。李家超則稱，美國的制裁在香港沒有任何法律效力；俄羅斯去年2月入侵烏克蘭後，美國同月也對普京實施制裁。

今年以來多次有消息傳出，美國將不會邀請李家超出席APEC峰會。李家超曾回應稱，APEC會議不屬於任何一個國家或者經濟體，香港肯定會以成員身分，按照有關規則和常規出席會議。

中國也對此表示強烈不滿和堅決反對，並稱或將對美實施制裁。

另外，默里還說，華盛頓和北京正朝著美國總統拜登與中國國家主席習近平在APEC峰會期間舉行面對面的會晤而努力，但有關細節仍在制定中。

APEC 香港 國務院

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