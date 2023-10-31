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拜登副總統任內使用筆名的電郵帳號資料達8萬多頁

記者顏伶如／即時報導
拜登總統於副總統任內使用筆名的多個電郵帳號，收發信函資料累計高達8萬2000頁。（路透）
拜登總統於副總統任內使用筆名的多個電郵帳號，收發信函資料累計高達8萬2000頁。（路透）

新聞周刊(Newsweek)31日報導，根據保守派非營利組織「東南法律基金會」(Southeastern Legal Foundation)援引「資訊自由法」(Freedom of Information Act，FOIA)對國家檔案館和記錄管理局(National Archives and Records Administration，NARA)提告內容，拜登總統於副總統任內使用筆名的多個電郵帳號，收發信函資料累計高達8萬2000頁。

拜登副總統任內的筆名電郵帳號今夏受到輿論注意，眾院監督問責委員會(House Oversight and Accountability Committee)共和黨籍成員向國家檔案館和記錄管理局要求拜登副總統任內的電郵資料，希望了解與烏克蘭及烏克蘭天然氣公司Burisma的相關內容。

「東南法律基金會」要求查看拜登副總統任內以筆名開立的所有電郵帳號，包括[email protected]、J[email protected][email protected]。拜登在2009年至2017年間擔任美國副總統。

今年8月，眾院監督問責委員會共和黨籍主席柯默(James Comer)調查拜登次子杭特‧拜登(Hunter Biden)外國生意交易時，發函國家檔案館和記錄管理局，要求提供拜登副總統任內使用筆名開立電郵帳號的所有收發信函完整紀錄，這些帳號的使用者名稱分別是「勞勃‧彼得斯」(Robert Peters)、「羅賓‧韋爾」(Robin Ware)、「JRB‧韋爾」(JRB Ware)。

報導指出，在30日建檔的喬治亞北區聯邦法院紀錄當中，國家檔案館和記錄管理局與「東南法律基金會」共同確認約有8萬2000頁資料適用「資訊自由法」規範。

杭特‧拜登 眾院 共和黨

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