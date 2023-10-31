美出口管制 WSJ：Nvidia可能取消中國明年50億美元訂單

WSJ報導，在美國加強管制先進晶片出口、並提前生效時間後，輝達可能取消來自中國的明年訂單，規模50億美元。（路透）

知情人士透露，在美國加強管制先進晶片 出口、並提前生效時間後，輝達 （Nvidia）可能取消來自中國的明年訂單，規模50億美元。中國科技公司將因此失去重要的人工智慧（AI ）資源。

華爾街日報（WSJ）報導，輝達今年來自中國的先進AI晶片訂單已完成出貨，在美國頒布出口管制新規後，已停止接受中國客戶的新訂單，原本想趕在美國出口管制新規原定11月中旬生效前，提前出貨明年的部分訂單，但美國政府上周發函輝達，明確指稱管制高階晶片銷往特定國家的限制措施，即刻生效，意味著提前出貨已是不可能。

知情人士說，阿里巴巴、字節跳動及百度等中國AI雲端運算巨擘，都已大量採購預定明年交貨的晶片，來自中國大企業的明年訂單總額超過50億美元。

美國政府去年首度發布出口管制令後，輝達已為中國設計出降規版AI晶片A800與H800，中國企業爭相下單，但美國商務部今年10月頒布的新規也把A800與H800納入管制，若輝達未取得出口許可，就必須取消訂單。

知情人士說，輝達今年並未優先生產A800與H800晶片，而是計畫明年再提高這兩款晶片的銷售。

知情人士也透露，在美國發布加強版管制措施前，由於市場盛傳A800與H800會遭禁售，一些中國企業曾與輝達商談擴大採購8月上市的L40S AI晶片，但L40S的設計是要更平順營運AI系統，而非建構AI系統，不太適合作為A800與H800的替代品。

輝達發言人指出，持續調配受出口管制新規影響的先進AI運算系統，給美國和其他地區的客戶，也正追求擴增供應，「這些出口管制新措施近期將不會造成重大影響」。

半導體業主管和分析師說，美國政府的最新晶片出口管制，可能拖慢中國開發先進AI能力的腳步，並被迫改用本土替代產品。這項新規涵蓋輝達、英特爾（Intel）及超微（AMD）的多數高效AI晶片與資料中心晶片，中企將須依賴庫存，或用更多那麼先進的晶片、或找到其他繞道方式。

Bernstein研究公司分析師團隊上周指出，若採用輝達2017年推出的V100晶片，會提高成本30%，因為需要更多顆晶片，也會耗費更多能源。

中國企業已開始採購本土製造的晶片，包括華為昇騰910晶片與寒武紀科技的思元590晶片。科大訊飛今年8月說，華為昇騰910晶片的效能和表現已可與輝達A100比擬，但美國的規範已禁止台積電等晶圓代工廠製造這些晶片。