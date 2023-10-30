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魯比歐：拜登對伊朗過於軟弱 導致美國軍隊面臨危險

魯比歐：拜登對伊朗過於軟弱導致美國軍隊面臨危險

記者顏伶如／即時報導
魯比歐(圖中)指出，拜登不但沒有對伊朗做出警告，反而對於伊朗狂熱政權支持、訓練哈瑪斯低調處理。(路透)
魯比歐(圖中)指出，拜登不但沒有對伊朗做出警告，反而對於伊朗狂熱政權支持、訓練哈瑪斯低調處理。(路透)

共和黨籍佛羅里達州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)30日投書新聞周刊(Newsweek)指出，哈瑪斯組織(Hamas)突襲以色列之後最可能出現的後續發展，就是有伊朗撐腰的恐怖主義團體擴大對美國人員的攻擊，但拜登總統卻對伊朗過於軟弱，導致美國軍隊面臨危險。

魯比歐文中指出：「先前我就曾經提出警告，類似攻擊事件可能發生，除非拜登對伊朗明確表態指出，任何美國人民中東地區若遭與伊朗有關的什葉派(Shia)代理人組織暴力攻擊，美國必定對伊朗究責到底。」

魯比歐指出，拜登不但沒有對伊朗做出警告，反而對於伊朗狂熱政權支持、訓練哈瑪斯低調處理。

他說：「伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)與他的爪牙把這個視為一種跡象，認為他們的手下可以肆意攻擊在伊拉克與敘利亞的美國部隊，只在一周的時間裡，什葉派民兵團體就攻擊我們人員至少19次，造成20多人受傷。」

文中引述前總統雷根所言：「戰爭並不是發生於自由的力量強大時，而是在軟弱的時候，因為暴君受到了引誘。」魯比歐寫道：「過去兩周發生的事件，就是血淋淋的證據。」

魯比歐指出，拜登政府日前坦承伊朗在最近一波攻擊行動的幕後扮演積極角色，五角大廈也說一定會向伊朗究責到底，如此表態雖然令人欣慰，「但卻遲了兩周」。

魯比歐說：「更重要的是，幾篇聲明無法彌補三年來的軟弱表現。」

國務卿布林肯(Antony Blinken)、國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)31日將在參議院撥款委員會針對世界各地衝突的援外經費作證。魯比歐說，拜登政府必須回答的問題是，過去三周到底做了什麼，沒有做的又是什麼。

魯比歐舉例說，拜登政府要回答的問題包括，以色列10月7日遭受突襲之後，美國對伊朗告知了什麼、美國對於在中東地區嚇阻伊朗撐腰的攻擊行動到底做了什麼或沒做什麼、對於保護美國軍隊目前採取哪些措施、為避免區域戰爭衝突升溫又採取哪些行動。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

伊朗 拜登 哈瑪斯

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