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緬因州槍擊案發生前6周 國民兵就向警方提出警告

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緬因州槍擊案發生前6周 國民兵就向警方提出警告

記者顏伶如／即時報導
29日為亡者祈禱的追思碗會聚集大批人潮。(Getty Images)
29日為亡者祈禱的追思碗會聚集大批人潮。(Getty Images)

緬因州路易斯頓(Lewiston)25日生18死13傷連環槍擊案，槍手卡德(Robert Card)逃逸兩天之後，遺體於27日被警方尋獲。有線電視新聞網(CNN)報導，緬因州國民兵(Maine National Guard)9月間就曾針對卡德向地方警察機關提出警告；一名國民兵向上級舉報卡德行為異常，可能突然陷入瘋狂，犯下大規模槍擊屠殺。

CNN報導，執法機關消息人士透露，根據警方紀錄，緬因州薩加達霍克郡(Sagadahoc County)警長辦公室、康乃別克郡(Kennebec County)警長辦公室接獲通報後，9月16日派員與卡德聯絡。

警方紀錄顯示，薩加達霍克郡警官設法與卡德對話但未成功，曾經請求人力支援。警方安全訪查(welfare check)紀錄顯示，員警後來獲得家屬告知說，如果有人到卡德居住的拖車敲門，卡德應門時通常帶著手槍，但門外訪客無法看到卡德手裡其實拿著槍。

薩加達霍克郡警官後來收到國民兵發函通知指出，一名國民兵向上級舉報指出，對於卡德行為異常感到憂心，研判卡德可能突然抓狂，犯下大規模槍擊屠殺。

CNN報導，警方在卡德犯下連續槍擊案的六周前就收到預警，卻未阻止悲劇發生，引發警察機關接到線索後未能徹底追查、確認可疑人物是否存有安全威脅的疑慮。

消息人士指出，負責前往卡德住處進行安全訪查的薩加達霍克郡警官雖然事後提交報告，但警方後來是否採取進一步行動、是否確認卡德持有槍械的狀況，仍有待進一步釐清。

消息人士同時表示，有關卡德的通報案際在10月1日簽結，24天之後便發生了連續槍擊案。

槍擊 國民兵 緬因州

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