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眾院議長強生放話本周推援以專款 不提與烏克蘭、台灣包裹援助

編譯盧思綸 / 即時報導
新任眾院議長強生槓上總統拜登，29日放話預計本周推進專門用於援助以色列的資金，一反拜登政府希望通過的1060億美元的以烏包裹援助。（美聯社）
新任眾院議長強生槓上總統拜登，29日放話預計本周推進專門用於援助以色列的資金，一反拜登政府希望通過的1060億美元的以烏包裹援助。（美聯社）

路透報導，新任眾院議長強生（Mike Johnson）槓上總統拜登（Joe Biden），29日，強生放話預計本周推進專門用於援助以色列的資金，拜登政府則希望國會通過1060億美元的包裹援助，同時用於以色列、烏克蘭和台灣。

強生接受福斯電視台（Fox News）訪問時自信表示援以專款不僅能獲得跨黨派支持，共和黨參議員也會力挺。

「如今正值多事之秋，我們必須也即將去解決，」強生並未點名烏俄戰爭，「可是現在發生在以色列的事引起國際立即關注，我們必須把它獨立出來去看待並解決。」

目前共和黨以微幅差距主導眾院，預計當地時間11月1日重啟議會。

拜登則希望國會批准1060億美元的包裹援助，其中大部分用於加強烏克蘭軍防，剩餘資金分配給以色列、包括台灣在內的印太地區和美墨邊境執法部門。

自從巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯10月7日突襲以色列以來，造成1,400人死亡、挾持200多名人質，強生便提出增加援以應該視為美國國安政策的優先項目之一。

以色列遭遇突襲後也旋即反擊，針對加薩走廊發動一連串空襲，根據哈瑪斯衛生當局，造成7,000多名巴勒斯坦人罹難，其中將近3,000人是小孩。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

以色列 拜登 眾院

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