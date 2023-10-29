白宮：以色列有義務區別哈瑪斯和加薩平民

白宮國家安全顧問蘇利文。(路透)

在拜登總統與以色列 總理內唐亞胡通話前，白宮今天呼籲以色列必須區別巴勒斯坦 伊斯蘭激進運動哈瑪斯 集團武裝分子與平民，以保護無辜的加薩走廊居民。

法新社報導，過去3周以軍對哈瑪斯集團（Hamas）7日的突襲展開報復空襲，哈瑪斯治下的加薩走廊（Gaza Strip）衛生部表示，已有逾8000人因此喪生。外界疾呼以軍避免加薩平民死傷。

國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天在有線電視新聞網（CNN）談話性節目「美國國情」（State of the Union）中指出：「猶如我之前說過、總統也說過的，以色列有義務採取必要作為，將不代表巴勒斯坦人民的哈瑪斯，以及無辜的巴勒斯坦平民加以區別。」

「我們確信已有數以千計巴勒斯坦平民命喪這樣的轟炸，每一條人命都是悲劇。我們認為，這場軍事行動期間每一天、每一個小時，以色列國防軍（Israel Defense Forces）、以色列政府都應該採取一切可能手段，去區別恐怖分子哈瑪斯，以及不是軍事行動合法目標的平民百姓。」

蘇利文上美國廣播公司（ABC）政論節目 「本周」（This Week）提到哈瑪斯時說，「攻擊始作俑者的這個殘暴恐怖組織藏身平民百姓背後，給以色列區別恐怖分子和無辜百姓帶來額外負擔」。

「但是他們（指以色列）根據國際人道法和戰爭法竭盡全力保護平民百姓的責任不因此減少。」

蘇利文表示，白宮已持續從最高層對以色列官員就此溝通，拜登和內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）通話時將重申這項立場。

「總統今天於幾個小時之內就會再度與總理談話，他將會繼續重申美國在此一議題上的立場」。