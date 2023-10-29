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白宮：以色列有義務區別哈瑪斯和加薩平民

以哈烽火如荼 歐盟卻在糾結用詞單複數

白宮：以色列有義務區別哈瑪斯和加薩平民

中央社華盛頓29日綜合外電報導
白宮國家安全顧問蘇利文。(路透)
白宮國家安全顧問蘇利文。(路透)

在拜登總統與以色列總理內唐亞胡通話前，白宮今天呼籲以色列必須區別巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團武裝分子與平民，以保護無辜的加薩走廊居民。

法新社報導，過去3周以軍對哈瑪斯集團（Hamas）7日的突襲展開報復空襲，哈瑪斯治下的加薩走廊（Gaza Strip）衛生部表示，已有逾8000人因此喪生。外界疾呼以軍避免加薩平民死傷。

國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天在有線電視新聞網（CNN）談話性節目「美國國情」（State of the Union）中指出：「猶如我之前說過、總統也說過的，以色列有義務採取必要作為，將不代表巴勒斯坦人民的哈瑪斯，以及無辜的巴勒斯坦平民加以區別。」

「我們確信已有數以千計巴勒斯坦平民命喪這樣的轟炸，每一條人命都是悲劇。我們認為，這場軍事行動期間每一天、每一個小時，以色列國防軍（Israel Defense Forces）、以色列政府都應該採取一切可能手段，去區別恐怖分子哈瑪斯，以及不是軍事行動合法目標的平民百姓。」

蘇利文上美國廣播公司（ABC）政論節目 「本周」（This Week）提到哈瑪斯時說，「攻擊始作俑者的這個殘暴恐怖組織藏身平民百姓背後，給以色列區別恐怖分子和無辜百姓帶來額外負擔」。

「但是他們（指以色列）根據國際人道法和戰爭法竭盡全力保護平民百姓的責任不因此減少。」

蘇利文表示，白宮已持續從最高層對以色列官員就此溝通，拜登和內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）通話時將重申這項立場。

「總統今天於幾個小時之內就會再度與總理談話，他將會繼續重申美國在此一議題上的立場」。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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