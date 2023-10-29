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以色列要求加薩醫院撤離 紅新月會：恕難從命

與以色列就攻擊加薩存歧見？白宮稱對盟邦直言不諱

中央社華盛頓29日綜合外電報導
白宮國家安全顧問蘇利文。(歐新社)
白宮國家安全顧問蘇利文。(歐新社)

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天未承認美國與以色列之間對於軍事攻擊加薩一事存在歧見，但強調華府對盟邦直言不諱。

路透報導，控制加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）武裝分子10月7日攻擊以色列境內，以色列自當時起猛烈轟炸加薩，面對愈來愈多的抗議聲音，蘇利文說：「我們不支持殺害無辜人民，不管是巴勒斯坦人、以色列人或其他情況。」

以哈戰爭如今已持續3周，以色列部隊正在加薩境內擴大地面行動，今天再派戰機襲擊數百個哈瑪斯目標，總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）形容這是戰爭第2階段。

被問及兩盟邦之間就以色列的軍事行動是否存在歧見，蘇利文在哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）談話節目「面對全國」（Face the Nation）上回答，兩國正在討論艱難的問題、人道援助、區別恐怖分子和無辜平民，還有以色列如何考慮自身的軍事行動等。

蘇利文說：「我們直言不諱且直接了當地對話，分享彼此觀點，不作掩飾，而且我們會繼續那樣做。」

「但公開坐在這裡，我只會說，美方會全然清楚地說明自己的原則和主張，包括無辜之人性命的神聖性。然後我們會繼續私下提供我方建議給以色列。」

以色列在擁有230萬人口的加薩發起行動，意圖消滅伊朗支持的武裝分子。加薩走廊的醫療當局表示已有8005名巴勒斯坦人死於以色列的行動，其中包括3324名未成年人。

另據法新社報導，蘇利文在有線電視新聞網（CNN）談話節目「美國國情」（State of the Union）還說，拜登（Joe Biden）總統今天稍晚將致電尼坦雅胡，以重申美國認為應該保護平民的立場。

以色列 加薩 蘇利文

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