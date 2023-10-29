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以色列軍隊攻加薩北部 傳已控制大片地區升起國旗

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以色列軍隊攻加薩北部 傳已控制大片地區升起國旗

中央社耶路撒冷29日綜合外電報導
網路影片流傳，進入加薩走廊的以色列國防軍升起以色列國旗。(截自X平台)
網路影片流傳，進入加薩走廊的以色列國防軍升起以色列國旗。(截自X平台)

「金融時報」報導，以色列軍隊已控制加薩走廊北部大片地區。「耶路撒冷郵報」則指出，有網路影片顯示以色列軍人在加薩升起國旗，為2005年以色列撤出加薩後首見。

根據金融時報（Financial Times），以色列軍隊一天前發動猛烈地面攻勢，進一步深入被圍困的加薩走廊（Gaza Strip），如今已控制加薩北部大片地區。

以色列國防軍（IDF）參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）表示，在大規模空中轟炸掩護下，數十輛戰車配合步兵和戰鬥工兵，在加薩境內「穩定防線」。

控制加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）7日對以色列發動致命突襲，以色列發動報復。以色列裝甲部隊與步兵27日晚間開始在加薩境內作戰，發言人今天表示，以軍已增加在加薩境內的作戰人數。

另據耶路撒冷郵報（Jerusalem Post）報導，根據網友分享的影片，昨天進入加薩走廊的以色列國防軍在一戶民宅升起以色列國旗。

影片中可聽到一名男子說：「恐怖罪行發生3周後，401旅52營的士兵在沿著海灘的加薩心臟地帶，升起以色列國旗。我們不會忘記…在獲勝之前，我們不會停下腳步。」

據傳這是2005年以色列撤離加薩已來，加薩首度升起以色列國旗。

當年以色列軍隊單方面撤出加薩，結束自第3次中東戰爭（即六日戰爭）從埃及手中奪下加薩以來，占領該地區的38年歷史。哈瑪斯則是在2007年一場短暫內戰中，從巴勒斯坦領袖阿巴斯（Mahmoud Abbas）帶領的法塔組織（Fatah）手中奪取加薩的控制權。

另外，巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent）今天表示，已接獲來自以色列當局的警告，要他們立刻撤離加薩走廊的聖城醫院（Al-Quds Hospital）。

路透社報導，巴勒斯坦紅新月會在臉書（Facebook）發聲明說：「距離醫院50公尺處自今天上午起遭遇襲擊。」

以色列軍方發言人在媒體簡報會上被問及這份聲明時拒絕評論。

以色列國防部負責與巴勒斯坦人協調的「領土內政府活動協調局」（Coordination of Government Activities in the Territories，COGAT）官員戈倫（Elad Goren）則說：「未來一週我們計劃大幅提高（從埃及前往加薩的）援助量。」

他在線上簡報會告訴媒體：「我們已在加薩走廊南部甘尤尼斯地區（Khan Younis）劃設一塊人道區域…我們還是建議撤退的平民去這個區域。」

戈倫並未說明這塊人道區域為新設或是既存區域。

圖為以色列拆彈小組在奧諾村檢查一棟遭到加薩轟炸的房屋。(歐新社)
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加薩 以色列 巴勒斯坦

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