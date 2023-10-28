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11月拜習會有譜？王毅：「通往舊金山」不會是一馬平川

中國新聞組／即時報導
拜登總統27日在白宮會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。（新華社）
拜登總統27日在白宮會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。（新華社）

拜登總統27日在白宮接見到訪的中國外長王毅，被認為為象徵11月舊金山APEC「拜習會」有譜。不過，中國外交部29日發布一則王毅28日在華盛頓與美國戰略界人士座談的新聞稿，王毅說，「『通往舊金山』不會是一馬平川，不能靠『自動駕駛』」。

王毅表示，他此次訪美期間，中美雙方本著平等和相互尊重的態度，就共同關心的諸多問題進行了深入、建設性、實質性戰略溝通，共同發出了穩定和改善中美關係的積極信號。

王毅說，盡管中美之間還存在各種分歧矛盾，仍有許多問題需要解決，但雙方都認為，中美兩個大國保持對話是有益而且必要的。雙方都希望中美關係盡快穩下來，爭取好起來。

他強調，雙方都同意朝著實現舊金山元首會晤共同努力。同時，「通往舊金山」不會是一馬平川，不能靠「自動駕駛」。為此，雙方要切實「重回峇里島」，把兩國元首的共識真正落到實處，排除干擾，克服障礙，增進共識，積累成果。

王毅讚賞與會人員深度參與並致力於中美關係發展，歡迎大家多去中國走走看看，鼓勵大家繼續發出理性聲音，為增進美國各界對華客觀認知，正確看待處理雙方差異分歧發揮建設性作用，為中美關係健康穩定可持續發展貢獻更多智慧。

根據中國外交部發布的新聞稿，與會人員表示，穩定的美中關係符合雙方利益。美中合作在解決國際和地區熱點問題中曾經並將繼續發揮關鍵作用。美國戰略界不贊同「美中接觸失敗論」，支持雙方重啟各領域對話，推進經貿科技合作，便利人員往來，通過深入溝通增進了解，防止誤解誤判。面對地緣衝突和世界失序，美中有必要加強溝通，共同應對全球性挑戰。

美聯社28日報導引述一位熟悉峰會計劃工作的美國官員透露，在王毅27日與美國國務布林肯和白宮國安顧問蘇利文會晤後，雙方已就舉行「拜習會」達成原則協議。

APEC領導人峰會將於11月11日至17日在舊金山舉行，北京迄今尚未證實中國國家主席習近平是否與會。

王毅 舊金山 白宮

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