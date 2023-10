美中若為台開戰雙方損失慘重 美學者：中國可能偏好非武力

美國智庫「史汀生中心」分析,多項兵棋推演結果顯示,美中若為台灣開戰,雙方都將損失慘重;如果中方硬要處理問題,可能寧願採取非武力選項。(美聯社)

美國智庫「史汀生中心」(The Stimson Center)一篇文章分析,多項兵棋推演結果顯示,美中若為台灣開戰,雙方都將損失慘重;如果中方硬要處理問題,可能寧願採取非武力選項。

資深研究員曼寧(Robert A. Manning)在「中國入侵台灣會是最有可能的情境嗎?」(Is a Chinese Invasion of Taiwan the Most Likely Scenario?)一文中寫道,10年來,不同的台海戰爭兵棋推演都顯示類似的結果,在這些假設性情境中,台灣單方面宣告獨立的舉動會引來中國的兩棲和空中攻擊。

未能嚇阻這類攻擊的美國也以武力回應,有時甚至有盟國相助。結果是數以千計的大規模死傷,衝突迅速惡化,也破壞了全球經濟穩定。華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)在一次兵棋推演中模擬了24次,對美國來說,最好的結果也只是慘勝。

CSIS當時表示:「在多數情境中,美國/台灣/日本擊敗了中國的常規兩棲入侵,台灣自治得以維持。然而,這場防禦行動代價高昂。美國及其盟友喪失數十艘船艦、數百架飛機和數萬名兵力。台灣經濟垮了。此外,此役損失慘重,在往後多年傷害了美國的全球地位。中國也承受巨大損失,且占領台灣的行動失敗,可能動搖中國共產黨 的統治。」

曼寧寫道,雖然兵推結果沒有完全公布,但近期一所智庫替美國聯邦眾議院中國問題特別委員會執行的桌上模擬也得出同樣的結果。一名與會者說,震驚的國會議員「…面對著可能發生數十年未見的大規模死亡和毀滅」。

曼寧說,在多數類似模擬中,中國在戰機數量上享有1900比300的對台領先優勢,可發起空中和飛彈攻擊,摧毀台灣的防空能力,並展開網路攻擊,讓通訊和重要基礎設施陷入癱瘓,以及實施空中和海上封鎖。

他表示,美國距離東亞很遠,讓中方在初期占了上風。「新美國安全中心」(Center for A New American Security)等機構舉行的戰爭兵棋推演都預料,因台灣而起的戰爭會迅速升級,中國將轟炸美軍在日本和關島的基地,美國也會攻擊中國基地和海軍部隊,中國還會在夏威夷外海進行核攻擊演示。

簡言之,雙方都損失慘重,而且在兵推結束時,還存在事態進一步惡化的可能性。

曼寧認為,中國共產黨持續主張統一台灣,但在去年的中共第20次全國代表大會上,關於台灣的論調大致沒變,並未提出新的期限。讓中國決定武力統一的觸發點,將是台灣方面走向正式獨立所採取的具體行動。

他說,在此脈絡下,若民主進步黨在明年1月台灣總統大選中勝出,或許會讓北京 焦慮不安。這場選舉可能將影響地緣政治的動態。雖然選戰大多是討論國內議題,但與中國來往的問題也備受重視。如果中國國民黨勝選(或與台灣民眾黨共組聯合政府),美國的兩岸政策設想可能就會被顛覆。

曼寧寫道,如果中國國家主席習近平硬要處理問題,北京無疑寧可採取非武力選項。中國軍方的戰爭控制教條是取得主動權,逼迫敵人升級態勢。這在多數兵推中一直是模式之一。

然而,在非武力情境中,中國若不主動發起海上和空中攻擊,美國可能會變成率先動手並導致衝突惡化的一方。在這種狀況發生之前,隨著中國強化脅迫措施、提升軍事存在,幾乎可以肯定美方會開始加強制裁,但如果這些初步措施沒有成功迫使中國停止非武力脅迫,責任將落在美方身上。

曼寧還說,若對中國實施大規模經濟制裁,造成的影響會比制裁俄羅斯 更深遠。中國的經濟規模比俄羅斯大5倍,與全球貿易和金融體系密切相關。美國的亞洲盟友和夥伴,以及更廣泛的全球輿論,要如何回應美國希望他們減少或終止所有與中國貿易往來的要求?

或者,中國會不會在美國及其盟友的措施生效之前先讓大勢已定,因此不需要實施海上及空中封鎖?這種情境凸顯了非武力策略看起來更為高明。不過當然,情勢仍有升級的可能性。