美擴大對中晶片禁令 短期衝擊不大 中長期待觀察

美國對輝達的高階AI晶片出口中國的管制措施提前上路。（路透）

人工智慧（AI ）熱潮引爆科技業競相投入供應鏈，雖然研調機構認為，美國擴大晶片 禁令管制範圍，恐降低中國雲端 業者對高階AI伺服器需求，但因中國提前建立庫存，短期衝擊不大，中長期影響有待觀察。

國際數據資訊公司（IDC）資深研究經理高振偉接受電訪表示，台灣科技產業積極跨入AI供應鏈，美國對中國的晶片禁令影響多大，必須等台灣或南韓廠商實際向美國申報的審查結果出爐，或是美國抓違規的實況來判斷。

高振偉說明，目前針對禁令的範圍說法仍不明確，有些認為是美國完全限制採用高階晶片的伺服器產品銷中，但也有業者解讀為只要製程不完全在中國即可、或僅商用產品被限制的說法；到底美國禁令限制範圍有多大，或是可容許的灰色地帶有多寬，因缺乏實例，仍待美國實際執法出現具體的案例才能判斷。

研調機構集邦科技預估，美國對中國晶片禁令管制範圍擴大，中國大型雲端業者對輝達的高階AI伺服器需求量，將由原先占整體AI伺服器的5至6%，降到3至4%以下。

高振偉認為，中國因應美國禁令，今年加速囤貨，並提早建構資料中心，所以明年的影響不會太大，中長期的衝擊則需再觀察。

另外，AI伺服器正夯，業者指出，因所需繪圖處理器（GPU）、中央處理器（CPU）較一般伺服器需要的顆數多很多，所以售價也可能是一般產品的好幾倍。

業者表示，伺服器採用GPU加速器，單顆價格已經很高；如果訓練用的AI伺服器一台就會用到8顆GPU加速器，價格更是不便宜。

業者說明，如果是搭載多顆GPU加速器的AI伺服器，在高速訊號、功耗、散熱的設計和製造整合上，也比較有難度。

業界進一步分析，雖然AI伺服器趕上時代潮流，但價格昂貴，又有美中貿易戰、科技戰衍生的晶片限令，恐非單純在中國以外設廠就能解決，仍須觀察美國對中國晶片限令的實際執法案例及影響程度，才能找到具體合適的解決方案。