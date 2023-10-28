我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遺書字條、頭部中彈…緬因槍手陳屍林中細節曝光 疑開槍自殺

李尚福被拔、李克強去世 中國政壇震盪曝「習家軍」面臨內鬥

美擴大對中晶片禁令 短期衝擊不大 中長期待觀察

中央社／台北28日電
美國對輝達的高階AI晶片出口中國的管制措施提前上路。（路透）
美國對輝達的高階AI晶片出口中國的管制措施提前上路。（路透）

人工智慧（AI）熱潮引爆科技業競相投入供應鏈，雖然研調機構認為，美國擴大晶片禁令管制範圍，恐降低中國雲端業者對高階AI伺服器需求，但因中國提前建立庫存，短期衝擊不大，中長期影響有待觀察。

國際數據資訊公司（IDC）資深研究經理高振偉接受電訪表示，台灣科技產業積極跨入AI供應鏈，美國對中國的晶片禁令影響多大，必須等台灣或南韓廠商實際向美國申報的審查結果出爐，或是美國抓違規的實況來判斷。

高振偉說明，目前針對禁令的範圍說法仍不明確，有些認為是美國完全限制採用高階晶片的伺服器產品銷中，但也有業者解讀為只要製程不完全在中國即可、或僅商用產品被限制的說法；到底美國禁令限制範圍有多大，或是可容許的灰色地帶有多寬，因缺乏實例，仍待美國實際執法出現具體的案例才能判斷。

研調機構集邦科技預估，美國對中國晶片禁令管制範圍擴大，中國大型雲端業者對輝達的高階AI伺服器需求量，將由原先占整體AI伺服器的5至6%，降到3至4%以下。

高振偉認為，中國因應美國禁令，今年加速囤貨，並提早建構資料中心，所以明年的影響不會太大，中長期的衝擊則需再觀察。

另外，AI伺服器正夯，業者指出，因所需繪圖處理器（GPU）、中央處理器（CPU）較一般伺服器需要的顆數多很多，所以售價也可能是一般產品的好幾倍。

業者表示，伺服器採用GPU加速器，單顆價格已經很高；如果訓練用的AI伺服器一台就會用到8顆GPU加速器，價格更是不便宜。

業者說明，如果是搭載多顆GPU加速器的AI伺服器，在高速訊號、功耗、散熱的設計和製造整合上，也比較有難度。

業界進一步分析，雖然AI伺服器趕上時代潮流，但價格昂貴，又有美中貿易戰、科技戰衍生的晶片限令，恐非單純在中國以外設廠就能解決，仍須觀察美國對中國晶片限令的實際執法案例及影響程度，才能找到具體合適的解決方案。

AI 晶片 雲端

上一則

王毅向布林肯提中美關係穩定「五個必須」

延伸閱讀

與王毅談了10小時 美：盼拓展高層外交 推動拜習會

與王毅談了10小時 美：盼拓展高層外交 推動拜習會
日經：力積電將在日本宮城縣蓋晶片廠 最快2026年商轉

日經：力積電將在日本宮城縣蓋晶片廠 最快2026年商轉
日經：美國著眼5年後 讓晶片業脫鉤中國

日經：美國著眼5年後 讓晶片業脫鉤中國
「川普太小」商標申請案 掀美國最高法院法律戰

「川普太小」商標申請案 掀美國最高法院法律戰

熱門新聞

在以哈衝突持續升級之際，中國已在中東地區部署六艘軍艦，與美軍兩個航母打擊群及多艘神盾級驅逐艦同時出現在這一區域，十分罕見。(新華社)

中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注

2023-10-22 12:00
警局公布照片顯示，槍手持長槍進入當地一間娛樂中心。(美聯社)

22死60傷 緬因州路易斯頓爆多起槍擊 槍手在逃

2023-10-25 23:18
馬里蘭州巡迴法院法官威金森在一場離婚官司中做出不利男方的判決後不到幾小時，就在自家車道上遭槍殺。(美聯社)

離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

2023-10-21 09:03
許多人喜歡享受蘋果醋帶來的好處，但專家提醒有些條件可要符合了才喝。（Getty Images）

快看世界／蘋果醋的季節來臨 專家提醒你飲用須知

2023-10-24 16:30
圖為韓式料理辣炒年糕。（Pexels）

快看世界／英國研究：在家做飯 煮這種料理最省錢

2023-10-25 15:30
警方研判槍手可能透過水路逃逸，稍早已出動潛水員搜索。（Getty Images）

緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中

2023-10-27 21:26

超人氣

更多 >
即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機

三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機
最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局

最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局