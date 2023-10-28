王毅向布林肯提中美關係穩定「五個必須」

中國外交部長王毅當地時間26日至27日，在華盛頓與美國國務卿布林肯舉行兩輪會談，時長共計7個多小時。（取自中國外交部官網）

中國外交部長王毅 當地時間26日至27日，在華盛頓與美國國務卿布林肯 舉行兩輪會談，時長共計7個多小時。王毅強調保持中美關係穩定的關鍵在於做到「五個必須」，包含遵守兩國元首共識、穩定雙邊關係、保持溝通、管控分歧與推進合作。布林肯則表示，願同中方加強溝通，防止誤判。此外，雙方同意為實現兩國元首舊金山會晤而共同努力。

據中國外交部官網消息，中共中央政治局委員、外交部長王毅向布林肯表示，當前國際局勢變亂交織，中美關係也處於關鍵十字路口。作為世界前兩大經濟體和安理會常任理事國，中美兩國既面臨各自發展任務，也面臨共同問題挑戰。

王毅強調，我們（中國）始終認為，中美共同利益大於分歧矛盾，中美各自取得成功對彼此是機會而非挑戰，大國相處之道應是對話合作而非零和博弈。我們（中國）主張中美關係應盡快重回健康穩定發展軌道，以造福兩國，惠及世界。

王毅表示，回首今年以來中美關係曲折歷程，經驗值得總結，教訓需要汲取。他強調，最關鍵是要做到「五個必須」：必須遵守兩國元首共識；必須穩定中美雙邊關係；必須保持溝通通路暢通；必須管控分歧矛盾摩擦；必須推進互利合作。

王毅進一步指出，要實現中美關係穩下來、好起來，「雙方也要客觀認識對方戰略意圖，正確看待中美交往中的競爭因素，釐清國家安全概念」。

據中國官方發布，布林肯表示，近段時間，美中保持交往與互動，進行坦率、建設性溝通，取得積極成效。美方希望兩國關係穩定、永續，「願同中方加強溝通，防止誤判，探討在需要合作的領域開展合作，籌備好美中下階段高層交往」。

另據美國國務院 新聞稿，布林肯在會談中還重申了恢復軍事管道以減少誤判的重要性，並提及美國公民在中國被「錯誤拘留或禁止出境」的案件，雙方還討論了如何採取具體措施阻止毒品芬太尼危機。此外，布林肯談到了中國對在中國的美國公司的不公平待遇以及非市場行為。

另外，布林肯還對中國阻擋菲律賓船隻在南海的運補任務表示關切，並對中國在南海的行動提出擔憂。同時，布林肯也強調了維護台海和平穩定的重要性，並對中國在新疆、西藏和香港的侵犯人權行為表示關切。

據中國官方發布，中美將於近日在更多議題進行接觸與磋商，包含舉行中美海洋事務磋商、中美軍控和防擴散磋商、中美外交政策磋商、中美殘疾人事務協調會並探討簽署殘疾人事務合作諒解備忘錄。此外，雙方同意進一步增加客運直航航班。

除了談論中美關係，雙方還就以巴衝突、烏克蘭、朝鮮半島核子問題等國際和地區問題交換意見。

針對以巴局勢，王毅表示，當務之急是防止更大範圍的人道災難，根本出路是落實「兩國方案」。大國應冷靜客觀，秉持公道，聯合國有必要發揮應有作用。

王毅強調，中方願同各方一道，合作活化促進機制，為落實「兩國方案」形成更廣泛國際共識，探討提供更有效國際保障。布林肯表示，中東地區維續和平穩定符合各方利益，美方同樣認為應回歸並落實「兩國方案」。