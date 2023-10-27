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與王毅談了10小時 美：盼拓展高層外交 推動拜習會

記者張文馨／華盛頓即時報導
白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan，左）就美中關係、以哈衝突、俄烏戰爭和兩岸議題等重要議題，與中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外長王毅（右）展開坦率、具建設性且實質的對話。（取自蘇利文X平台）
白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan，左）就美中關係、以哈衝突、俄烏戰爭和兩岸議題等重要議題，與中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外長王毅（右）展開坦率、具建設性且實質的對話。（取自蘇利文X平台）

中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外長王毅連兩日在華府與美國總統拜登和外交高層官員對談，美方資深官員會後簡報表示，雙方希望拓展更多高層外交，也會努力推動拜習下月在舊金山會晤。

白宮事後聲明，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）就美中關係、以哈衝突、俄烏戰爭和兩岸議題等重要議題，與王毅展開坦率、具建設性且實質的對話。

蘇利文提到對中國在南海危險且非法行徑的擔憂，也強調台海和平穩定的重要性。

王毅26日下午赴國務院與國務卿布林肯（Antony Blinken）對談並共進工作晚餐，27日上午再赴國務院與布林肯展開第二次對話，接著前往白宮拜會拜登，27日下午王毅在白宮附近的布萊爾賓館會晤蘇利文。

資深官員表示，光是布林肯和王毅的對話就超過6小時，拜登與王毅談了約1小時，蘇利文和王毅會談約3小時。累計王毅此行與美方對話10小時。

美方資深官員表示，這是2018年以來首次有中國外交部長訪問華府，透過此行，美國希望未來能有更多美中外交互動；但這不會改變美國的對中政策以及「投資國內、結合盟友、對中競爭」的戰略，同時，美國會透過外交手段持續負責任地管理美中關係。

資深官員轉述布林肯和蘇利文都對王毅提到台海議題，布林肯重申美國基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的「一個中國」政策，美國反對兩岸任一方片面改變現狀，期待以和平方式解決兩岸歧見，美國依然致力於維護台灣海峽的和平與穩定。

據轉述，蘇利文重申台海和平穩定的重要性，並討論未來有更多的高層往來，雙方重申會努力促成中國國家主席習近平與拜登下月在舊金山會晤。

資深官員表示，中國通常都會在臨行前才會宣布訪問訊息，這點尊重中方的決定，而美國會努力促成且預作準備。

至於重建軍事對話管道，美方官員表示，預期會有些正面進展，但目前沒有特別要說明的；布林肯和蘇利文都對王毅提到中方機艦在南海對美軍危險攔截的行徑，以及中菲船艦日前在南海擦撞的問題，重申美國對菲律賓的承諾，以及美國會持續維護在該區域基於國際法自由航行與執行任務的權利。

王毅 蘇利文 布林肯

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