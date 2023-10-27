緬因18死13傷慘案 槍手陳屍林中 頭部中彈疑似開槍自殺

警方加強搜捕緬因州槍手卡德，封鎖鄉間道路，並盤查山路上的行人。(美聯社)

緬因州 路易斯頓(Lewiston)18死13傷連環槍擊案發生兩天後，警方27日晚在該州里斯本市附近的樹林裡發現槍手卡德(Robert Card)的屍體；多個新聞媒體引述匿名消息來源報導，卡德頭部中彈，陳屍在林中，推測應是開槍自殺死亡。

有線電視新聞網(CNN)報導，卡德陳屍處距離他開槍殺人的路易斯頓約8哩； 報導引述一名匿名執法人員報導，他的屍體是在最近被解雇的回收中心附近被發現的。

這宗屠殺案25日晚間發生後，地方政府緊急下令居民就地避難(shelter in place)，學校、商店、公家機關全面關閉，27日終於解除命令，路易斯頓與附近三個城市仍禁止打獵。警方27日仍持續在人煙稀少的森林與私有土地搜查槍手卡德的下落，由於員警找到疑似作案使用槍枝還有類似遺書的字條，警方出動潛水小組以聲納探測儀展開河底探勘。

緬因州公共安全廳公布18名死者的姓名與照片，其中16名男性，2名女性，年齡在14歲到76歲之間。公安廳長索斯修克(Mike Sauschuck)在記者會上要求為罹難者默哀。

警方25日晚間在里斯本(Lisbon)一處船隻坡道附近找到卡德遺棄的車輛，但一直到27日傍晚的記者會上，調查人員都說尚未確認卡德行蹤。索斯修克在記者會上並未說明警方研判卡德是生是死，僅表示調查人員正在追查所有線索。

美聯社報導，執法機關官員指出，警方在卡德車內找到槍枝是否就是作案使用的武器，聯邦調查人員正在進行比對。警方先前表示，槍手作案時至少使用了一把攻擊步槍，但未透露進一步細節，也未說明槍手如何取得槍枝。

官員透露，警方27日搜索卡德曾經居住的一棟民宅，找到他寫給兒子的字條，字條裡並未透露犯案動機，警方在屋裡同時找到卡德的手機。官員說，卡德逃逸時拋棄手機，因為電子裝置容易透露行蹤，此舉讓警方追緝行動難度增加。卡德住過的地點26日分別遭到聯邦幹員搜查，調查人員帶走物證包括電子裝置等。

官員指出，調查人員正在了解卡德的金融資 料，檢視社群媒體 發文，以及進一步了解卡德的心理疾病史。