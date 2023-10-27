緬因州槍手緝捕行動持續進行中 警方找到手機與字條

緬因州路易斯頓(Lewiston)25日晚間發生連環槍擊案，當地警方與聯邦調查局(FBI)對於槍手卡德(Robert Card)的緝捕行動持續進行中。（Getty Images）

緬因州 路易斯頓(Lewiston)25日晚間發生連環槍擊 案，當地警方與聯邦調查局(FBI )對於槍手卡德(Robert Card)的緝捕行動持續進行中。緬因州公共安全廳廳長索斯修克(Mike Sauschuck)27日上午在記者會上說，警方找到卡德的手機以及一張字條，但未說明字條內容；卡德棄車地點接近一處船台(boat launch)，警方將出動潛水員下水查看，沿著安德羅斯科金河(Androscoggin River)岸邊展開陸空同步搜索。

陸軍後備軍人卡德25日晚間前往保齡球館及酒吧連續開槍，累計造成至少18人死亡。案發之後，卡德使用車輛在里斯本(Lisbon)被發現，棄車地點接近一處船台，警方研判卡德可能透過水路逃逸。

緬因州州警潛水小組將負責統籌水底搜查行動，使用遠端操作聲納技術查看水底狀況。索斯修克說，警方也將透過空中觀察，協助潛水員尋找物證。

不過，索斯修克表示，大批警力在里斯本展開搜查，並不代表卡德逃逸路線已經被警方明確掌握。至於卡德是否自盡投河，索斯修克強調，警方目前無法確知嫌犯是否在水底。

卡德住所26日遭到警方持搜索令搜查之後，員警找到一張卡德留下的字條。索斯修克在記者會上說，不便透露字條內容。

有線電視新聞網(CNN)報導，執法機關消息人士說，字條內容無法解釋卡德犯案動機究竟為何。