日經：美國著眼5年後 讓晶片業脫鉤中國

日經新聞報導，美國正對供應鏈與中國脫鉤採取更長期的觀點，可能設定五年脫鉤的時程表。（路透）

日經新聞報導，美國在無限期延長台韓晶片 商在中國工廠使用美國技術的許可證之際，也正對供應鏈與中國脫鉤採取更長期的觀點，可能設定五年脫鉤的時程表。

台韓晶片廠的許可證原定今年10月到期，但管制措施可能可能大幅干擾整體晶片供應的憂慮，促使華府考慮放慢腳步，以約五年時間逐步和中國脫鉤。受惠於最新許可證的業者包括台積電、南韓三星電子及SK海力士。

這三家公司和美國企業都已加強遊說美國政府延長許可證。蘋果超過80%的iPhone都是在中國組裝，惠普和戴爾也大幅仰賴中國生產，若少了台韓業者供應的先進晶片，鐵定會造成衝擊。

商務部長雷蒙多 今年8月在訪問中國之前，曾尋求超過100家美國企業高層主管的意見，希望聆聽對中國相關管制如何影響其事業的看法。

日經新聞指出，這些獲得許可證的企業都正在評估中長期終將和中國脫鉤。市場傳言三星電子將在2028年前收回在西安廠的股權，構想是以符合美國管制的步調，暫停在當地的先進投資 ，逐步降低中國製造的產品占比。

產官界都認為，美國脫鉤的時程表約為五年。美國想在晶片科技競賽中，維持領先中國的地位，但基於倉卒脫鉤最終會傷害美國利益的憂慮，美國正在採取更漸進的做法。雷蒙多9月出席聯邦眾議院一場聽證會時說，「這是宏大的願景」，「我們將在…五或六年後達成許多進展」。

美國正以520億美元於未來五年支持國內半導體業，並在同期吸引更多台灣和南韓的投資，強化半導體實力。印度也認為這是打造自家電子產品代工基礎的良機。印度Press Trust引述政府官員報導，蘋果五年後將擴增當地生產的iPhone金額超過五倍。

然而，美國的策略能否帶來效益仍未可知，因為中國也正砸大錢提高半導體能力。華為8月開始銷售搭載7奈米晶片的智慧手機，由於美國出口管制涵蓋7奈米技術，這已引發中國正以美國技術達成突破的憂慮。