談完經濟換金融 美中金融工作組召開首次會議

中美經濟領域工作組是美國財政部長葉倫（左）7月訪問中國期間，與中國國務副總理何立峰達成的共識。（美聯社）

繼中美經濟工作組24日舉行了第一次會議後，根據中國人民銀行（中國央行）消息，中美金融工作組25日同樣以視訊方式舉行第一次會議。該會議由人行和美國財政部 副部級官員共同主持，就相關金融議題「進行了專業、務實、坦誠和建設性的溝通」。

人行消息指出，該會議由人行和美國財政部副部級官員共同主持，中國國家金融監理總局、中國證監會以及美國聯準會、美國證券交易委員會等相關金融監理部門參加會議，雙邊就兩國貨幣和金融穩定、金融監管、永續金融、反洗錢和反恐怖主義融資、全球金融治理等議題，以及其他雙方重點關切的問題「進行了專業、務實、坦誠和建設性的溝通」，「雙方同意繼續保持溝通」。

這是中國國務院 副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰和美國財政部部長葉倫7月在北京會談期間達成的共識，中美雙方商定，成立經濟領域工作組，包括「經濟工作組」和「金融工作組」。

前者由中美兩國財政部副部長級官員牽頭，後者由中國人民銀行和美國財政部副部長級官員牽頭。兩個工作組將定期、不定期舉行會議，就經濟、金融領域相關問題加強溝通和交流。

最近幾個月，中美官員增加了接觸並舉行了多次高層會談，外界普遍認為，這是為了中國國家主席習近平與美國總統拜登 ，即將在下個月在美國舊金山舉行的「拜習會」進行鋪墊。

根據相關外事時程來看，中美經濟工作組24日舉行了第一次會議、中美金融工作組25日舉行了第一次會議，而中國外交部長王毅於26日起一連三天訪問美國，預計將與美國國務卿布林肯、白宮國安顧問蘇利文會晤。