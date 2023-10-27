新聞評論／美中不一樣的開場白 昔相互指責今強調對話

美國國務卿布林肯（右）與中國外長王毅（左）26日會面。（美聯社）

中國外交部長王毅 在拜登政府任內的兩次美國行，開場氣氛截然不同；美中官員2021年3月在阿拉斯加的對話砲火四射，當時陪同中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪的王毅，對白宮國家安全顧問蘇利文以及國務卿布林肯 等美國官員說，美國過去對中國無理打壓的老毛病，要改一改了。

如今的王毅卻說，中美要全面深入的對話，對雜音淡然處之。

美中歷經氣球事件、中華民國總統蔡英文過境美國會晤共和黨籍眾議院議長麥卡錫、晶片制裁、民主黨籍眾議院議長裴洛西訪問台灣、香港 與新疆議題等，幾度被認為是美中自從1979年建交以來，雙邊關係的最低點。

拜習2022年在印尼面對面會談後，民主黨政府官員與國會資深議員接力赴中訪問，看似重新設定雙邊關係，但進展有限。

美中關係變化從會談地點的選擇就可以反映；上次講究雙邊等距，選在阿拉斯加碰面，這次王毅到華府的會談，是布林肯訪問中國之後的回訪，凸顯美中對話回歸常態的外交模式。

阿拉斯加會談的慘況仍歷歷在目，美中相互指責；布林肯警告中方，「絕對不要跟美國對著幹」；當時中方主談人楊潔篪回嗆：「美國沒有資格居高臨下同中國說話」、「中國人不吃這一套」。

跟著發言的王毅也批評，美國在高層會談之前又一次就香港問題宣布制裁，「不是正常的待客之道。」原定10分鐘的外交開場，硬是被美中演成了超過1小時的拳擊肉搏。

布林肯日前順利訪問北京，王毅如今也依約來訪華府，開場白不超過5分鐘，布林肯用兩句話歡迎並期待接下來的會談，讓王毅忍不住說「這麼簡短啊。」接著，王毅闡述訪美的緣由以及對雙邊關係的期待，兩人握手後舉行閉門會談。

這次雙方都沒有在開場時就提到嚴重分歧的領域，例如台灣、香港、新疆和南海；相較先前幾次會面挑明美國縱容支持台獨分裂勢力的濃墨重彩，王毅這次只重申中美三聯合公報，點到為止。

從閉門會談到工作晚餐，拜登政府任內屢次美中外交高層對話都是馬拉松會談，凸顯美中都有對話的意願和迫切性。除了拜習會，中國大陸更需要在台灣和美國總統選舉到來之前，和美國建立有效的即時溝通管道，降低誤會與避免誤判。否則輕如一顆氣球再現，就可能直接將大國關係推上火線。