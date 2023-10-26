訪華府首站 王毅：盼雙邊關係回穩 對雜音淡然處之

美國國務卿布林肯（Antony Blinken，右）26日在國務院接待來訪的中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外長王毅（左）。（取自國務院直播畫面）

美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）26日在國務院 接待來訪的中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外長王毅 ，王毅在開場談話中強調對話重要性，盼推動雙邊關係止跌企穩，中方對於雙邊關係中的雜音淡然處之，最終還是要回到中美三聯合公報和國際法的基本政策。

這是王毅在拜登政府任內第二度訪美，首次踏入華府；他26日下午5時造訪國務院，國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）在一樓迎接王毅到訪，場外有支持民眾揮舞美中國旗大喊熱烈歡迎，也有反對派示威要求中方政府釋放其被拘禁的家人。

布林肯開場表示，歡迎王毅到訪美國，非常期待在接下來的兩天內與王毅舉行建設性的對話。

王毅轉頭對布林肯說，「（你的開場白）這麼簡短。」

王毅闡述此行的目的與美中關係的現況，他說，中美兩大國有分歧矛盾，有重要的共同利益，也有需要共同應對的挑戰；所以中美雙方需要對話，要深入與全面對話，以此來相互了解，消除誤解與誤判，推動雙邊關係止跌企穩。

王毅說，「中美關係中總會有這樣那樣的雜音，但是我們淡然處之」，判斷是非的標準不是誰胳膊粗、誰嗓門大，而是要看是否遵循中美三個聯合公報的規定，是否符合國際法和國際關係基本政策，是否順應時代發展進步的潮流。

王毅表示，他相信最終時間和事實會證明一切，歷史會作出公正評價。

布林肯和王毅握手時，並未答覆媒體的問題，布林肯簡短表示，「我同意外長（指王毅）的話。」兩人隨即展開閉門對話。

根據國務院規畫，布林肯除了與王毅會談，兩人還會共進工作晚餐；王毅27日將與白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和布林肯舉行會談，也傳出美國總統拜登會接見王毅。

外界普遍認為，王毅此行是要替兩國元首磋商拜習會而來。 抗議民眾舉著「別被王毅愚弄」的海報，要求中方政府釋放其被拘禁的家人。（華盛頓記者張文馨／攝影） 中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外長王毅26日拜會美國國務院。（華盛頓記者張文馨／攝影） 中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外長王毅26日抵達美國國務院時，支持民眾隔街揮舞美中國旗大喊熱烈歡迎。（華盛頓記長張文馨／攝影） 中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外長王毅26日拜會美國國務院。（華盛頓記者張文馨／攝影）

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點