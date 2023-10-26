對約旦河西岸以巴衝突感到震驚 拜登批以色列屯墾者「火上加油」

美國總統拜登25日在白宮玫瑰花園召開記者會。（Getty Images）

以色列 持續襲擊巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯控制的加薩 走廊，報復哈瑪斯突襲以色列，在約旦河西岸，以巴衝突也在升高。美國總統拜登 25日呼籲立刻停止以方屯墾者對約旦河西岸巴人的攻擊。

衛報報導，拜登與澳洲總理艾班尼斯召開聯合記者會時表示，美國對以色列的支持堅若磐石，但拜登也批評一些以色列人對待約旦河西岸巴人的方式，「我持續對極端屯墾者在約旦河西岸攻擊巴勒斯坦人感到震驚，這就像火上加油」。

拜登表示，這些以色列屯墾者在巴人有權存在的地點攻擊他們，「現在必須停止了」。儘管拜登指責哈瑪斯躲在加薩走廊巴人平民背後，但他也說，以色列必須遵守「戰爭法」。

美國多家媒體此前報導，拜登一直在敦促以色列總理內唐亞胡暫緩加薩走廊地面入侵行動，讓卡達等國斡旋釋放哈瑪斯手上的人質，但拜登在記者會上否認此事，「我向他表明的看法是，如果有可能讓這些人安全脫身，這就是他應該做的事情。這是他們的決定，但我沒有要求這一點」。

拜登也說，一旦加薩危機解決，各個當事方需要想想該區域的前進方向，「以色列人與巴勒斯坦人同樣值得安全、尊嚴與和平地並肩生活，當這場危機過去，必須對下一步怎麼走有一個願景」。

拜登表示，「在我們看來，必須是兩國方案，意味著以色列人、巴勒斯坦人、區域夥伴、全球領導人等所有當事方一起努力，讓我們踏上邁向和平的道路」。