新眾院議長終出爐 曲折背景與未來挑戰一次看

眾院少數黨領袖傑佛瑞斯（左）趨前向手持議事槌的強生（右）道賀，但強生未來的議長之路肯定很難走。（美聯社）

強生25日成為美國第56任聯邦眾議院 議長。共和黨 過去3周的內鬨連自己也吃不消，進而把希望寄託在這位名氣不高但深受極右翼支持的保守強硬派身上，結束一場癱瘓國會的僵局。

美國政治順序中，聯邦眾議院議長是僅次總統和副總統的第3號人物。而今天出線的強生（Mike Johnson），不僅是試圖推翻2020年大選的幕後策畫者，也是反墮胎、反同性戀、反同性婚的信仰虔誠保守派。51歲的他拿下議事槌，奠定了共和黨進一步右傾的傾向。

一小群極右派叛變 掀起歷史性鬥爭

聯邦眾議院這一次之所以要選出新議長，要從一小群共和黨強硬右派10月3日發動叛變，將時任議長的麥卡錫（Kevin McCarthy）拉下台說起。

麥卡錫1月角逐議長寶座時，歷經15輪投票才坐上議長寶座，未料短短9個月後，就在佛州共和黨籍聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）一手策畫，並在黨內8位極右派議員與民主黨聯手逼宮下，成為美國建國以來首位被罷免的眾議院議長。

這場共和黨自家人發動的罷免行動引發了一場歷史性內鬥，且愈鬥愈兇，在強生出線之前，共和黨已提名3人，但3人都無法在黨內取得足夠支持贏得議事槌。

鑒於美國憲法明文規定，作為國會下議院的眾議院必須要有議長才能立法，這使得議長難產的這3周期間，國會山莊舉凡政府預算到美國對以色列和烏克蘭的援助案，全都面臨威脅。

多數黨優勢太單薄 議長選舉一波三折

強生當選議長之前，是共和黨這幾周以來推舉的第4位候選人。前3人分別是共和黨眾院 第2號人物史卡利斯（Steve Scalise）、強硬派川普盟友喬登（Jim Jordan）以及黨鞭埃莫爾（Tom Emmer）。

而前3人挑戰失敗，與共和黨在聯邦眾議院握有的優勢太過單薄有關。

共和黨在眾院以221席對上民主黨212席握有多數。在民主黨沒有理由支持共和黨推舉的人選下，意味著議長提名人需獲得幾乎所有共和黨議員支持，方能取得當選所需的過半217票。而這在內部四分五裂的共和黨來說，幾乎是不可能的任務。

而共和黨內部嚴重分歧引發的內鬥，不僅導致同黨人士互相指責，部分議員甚至遭暴力威脅。幾周下來搞得右翼和主流共和黨人雙雙精疲力盡，終於聯合起來，以220票對209票成功將強生送上議長寶座。

新議長的挑戰 關係到以烏也影響台灣

作為議長，強生即將面臨的各項挑戰，正是導致麥卡錫下台的同一系列棘手問題，其中包括滿足強硬派黨團成員的要求，也包括接受民主黨把持參議院和白宮的政治現實，畢竟，如果沒有跨黨派支持，華府現階段無法通過任何立法。

而這位新議長除了要管理共和黨微薄多數帶來的挑戰，還面臨一連串迫切的立法議題，其中一項就是確保臨時預算案11月17日到期後，政府不至斷炊。強生在給同事的信中，提議推動一項效期到明年1月15日或4月15日的臨時支出措施；至於目前在眾院卡關的12項個別年度撥款法案，他也試圖推動讓其中8項過關。

此外，眾院議員們也必須處理民主黨籍拜登政府提出的一項價值1060億美元的計畫，作為援助烏克蘭、以色列和台灣之用，並管理美國邊界移民流動問題。上個月，包括強生在內的117名眾院共和黨議員，投票反對向烏克蘭提供3億美元的安全援助。 停擺三周的眾院，終於在新議長產生後可以恢復運作。（美聯社）

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點