薛瑞福：中國緊盯以巴衝突是否影響美國亞太部署

前美國國防部負責印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）。本報資料照片

美國防部 前官員薛瑞福指出，以色列 與哈瑪斯 的戰爭，對各國的中東外交帶來考驗，中國正關注任何可利用這場衝突的機會，增添自身外交優勢，以及美國在印太地區的部署和資源配置是否受到影響。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，川普政府時期美國國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）近日在東京舉行的「富士山對話」（Mount Fuji Dialogue）發表演說。

薛瑞福在演說時指出，中國未針對巴勒斯坦伊斯蘭團體哈瑪斯（Hamas）的突襲作出譴責，造成了與以色列的摩擦。

他表示：「這是一種信號，他們不想選邊站，他們不想捲入其中。他們想要在特定問題保留一點餘地，直到問題進一步解決，並判斷哪裡可能出現機會。」

薛瑞福提及，對中國來說，真正問題是這對美國在印太地區的資源分配有何影響。根據他的經驗，印太地區可能具有優先性，但中東地區通常會獲得所有資源。

他還說：「在中短期內，中國真正關注的是，這對（美國在）印太的態勢有何影響？什麼會影響（美國）大眾的態度以支持像是保衛台灣的立場？什麼將影響我們的資源配置？我們的國防資源實際上都配置在哪？美國國內是否有重大投資來支持這些說法？」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點