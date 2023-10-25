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獲共和黨全黨支持 強生當選眾院議長

記者顏伶如／即時報導
共和黨籍眾院議員強生（Mike Johnson）今天獲得黨內同志全面支持，以220票過半數的票數，當選新任眾院議長。Getty Images
共和黨籍眾院議員強生（Mike Johnson）今天獲得黨內同志全面支持，以220票過半數的票數，當選新任眾院議長。Getty Images

2:20PM 更新

共和黨籍眾院議員強生（Mike Johnson）今天獲得黨內同志全面支持，以220票過半數的票數，當選新任眾院議長，也終結眾院長達22天的亂象。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

12:04PM／共和黨第四位眾院議長候選人推派強生 川普發文支持

路易斯安納州聯邦眾議員強生(Mike Johnson)成為眾院共和黨團接連推派的第四名眾院議長候選人，前總統川普25日在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文，對於角逐議長人選裡呼聲最高的強生表達支持，期待議長懸缺問題盡快解決。

有線電視新聞網(CNN)25日分析，接近川普人士透露，川普對強生並無深厚感情，但由於強生立場與川普路線一致，川普對於強生在共和黨團會議投票勝出頗為欣慰。

前任議長麥卡錫(Kevin McCarthy)3日遭黨內同志提案罷免之後，共和黨團連續推舉三名議長候選人史卡利斯(Steve Scalise)、喬登(Jim Jordan)、埃莫爾(Tom Emmer)都未能解決議長懸缺問題。

眾院共和黨會議(House Republican Conference)副主席強生24日晚間在黨團閉門會議投票裡出線。但25日全院表決能否跨越217票當選門檻，仍是未知數。

華盛頓郵報25日報導，51歲的強生2020年大選過後曾對投票結果提出質疑，呼籲川普「保持堅強實力，繼續抗爭」。川普兩度遭到國會彈劾時，強生擔任辯護團隊成員。

強生反對國會為拜登當選確認選舉人票，共和黨陣營2020年選後以選舉出現大規模舞弊為由大量興訟，指稱各州疫情期間的投票權宜措施違憲，憲法律師出身的強生便是推動者之一。

強生率領126名共和黨國會議員連署，向最高法院提交「非當事人意見陳述書」(amicus brief)，指稱喬治亞州、賓州、威斯康辛州、密西根州疫情期間放寬投票規定的作法侵犯憲法權限。最高法院則以欠缺請求立場(lack of standing)為由駁回。

今年5月，規模398萬元烏克蘭援助包裹法案表決時，57名共和黨眾議員投反對票，身為眾院軍事委員會(House Armed Services Committee)成員的強生是其中之一。

強生向來反對墮胎，主張限縮男女同志、雙性戀、跨性別者等(LGBTQ)權益。最高法院2022年推翻1973年重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)當天，他接受福斯新聞網(Fox News)專訪時說：「憲法當中沒有墮胎權，從來都沒有。」他也說，「羅訴韋德案」被推翻值得慶祝。

路易斯安納州聯邦眾議員強生(Mike Johnson)成為眾院共和黨團接連推派的...
路易斯安納州聯邦眾議員強生(Mike Johnson)成為眾院共和黨團接連推派的第四名眾院議長候選人。(Getty Images)

共和黨 川普 投票

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