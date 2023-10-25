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華郵：最新研究顯示定期接種流感疫苗有助防止失智症

記者顏伶如／即時報導
最新研究顯示，定期接種流感疫苗及其他傳染病疫苗的民眾，得到失智症的風險比未接種疫苗者來得低。（歐新社）
最新研究顯示，定期接種流感疫苗及其他傳染病疫苗的民眾，得到失智症的風險比未接種疫苗者來得低。（歐新社）

華盛頓郵報25日報導，流感疫苗對人體具有一項可能讓人意外的好處，就是可以保護腦部。最新研究顯示，定期接種流感疫苗及其他傳染病疫苗的民眾，得到失智症的風險比未接種疫苗者來得低。

研究顯示，定期接種流感疫苗以及其他傳染疾病疫苗，例如帶狀皰疹(shingles)疫苗、肺炎鏈球菌(pneumococcal pneumonia)疫苗、破傷風、白喉混合疫苗(Tdap疫苗)，有助於降低出現阿茲海默症(Alzheimer's disease)與相關失智症。

德州大學休士頓健康醫學中心麥高文醫學院(UTHealth Houston McGovern Medical School)神經認知失常研究中心主任薛爾茲(Paul E. Schulz)指出：「疫苗是我們這個世代最偉大的公共衛生成果。」

他說，疫苗可以避免許多傳染病，包括具有致命風險的傳染病，如今又發現還有另一項很棒的好處，能夠避免許多人最害怕的疾病。」

多項研究顯示，定期接種流感疫苗及其他傳染病疫苗的民眾，罹患失智症風險比未接種疫苗者來得低，至於原因為何，科學家則還無法確知。

某些醫學專家相信，傳染病媒介對於阿茲海默症的形成可能有關，接種疫苗則能避免或降低傳染疾病。

薛爾茲表示，疫苗可能對於免疫系統面對腦部類澱粉蛋白斑塊(amyloid plaques)出現時的反應產生抑制效果。他表示，免疫系統將類澱粉蛋白斑塊視為外來入侵者，並且啟動攻擊機制，如此一來導致腦部慢性發炎，周邊神經細胞壞死，因此出現失智症。

薛爾茲說，流感及傳染病疫苗可以壓制免疫系統對類澱粉蛋白斑塊的反應，腦細胞不會遭受免疫系統攻擊而死亡；另一種可能性則是，疫苗提升了免疫系統消除類澱粉蛋白斑塊的能力，「斑塊越少，發炎狀況也越少，腦細胞流失同樣因此降低」。

流感疫苗 醫學 阿茲海默症

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