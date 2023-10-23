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北京偷著樂…眾院亂象讓中國獲利？民主黨要聽機密簡報

記者顏伶如／即時報導
眾院群龍無首。(Getty Images)
眾院群龍無首。(Getty Images)

國家廣播公司(NBC)23日報導，民主黨籍眾議員要求情報機關提供機密簡報，說明目前眾院群龍無首的亂象是否讓中國獲利。11名民主黨眾議員23日發函情報機關首長指出，北京現正利用眾院議長人選難產、聯邦政府面臨關門危機等混亂狀況「破壞民主的可信度」。

眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會(House Select Committee on Strategic Competition between the United States and the Chinese Communist Party)民主黨成員23日致函國家情報總監海恩斯(Avril Haines)指出，從中國官方媒體的報導可以看出，眾院亂象已經被北京拿來當做宣傳工具。

信中指出，要求情報主管機關提供機密簡報，說明中國共產黨及其他外國敵對勢力如何利用眾議院政治亂象，在國際社會進行破壞民主可信度的宣傳，聲稱獨裁治理模式是更好的替代方案，同時增進這些國家之間的經濟與國家安全結盟，對美國戰略夥伴造成傷害。

報導指出，共有11名民主黨籍特別委員會成員參加聯名信連署，至於拜登政府是否已經安排進行簡報的時間，目前仍無法得知。

眾院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會民主黨籍資深成員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)說，即使共和黨本周便成功選出新任議長，還是有必要聽取情報單位的簡報。

克利什納穆希說，掌握眾院多數席次的共和黨能否透過兩黨協商，避免聯邦政府在11月17日發生關門危機，沒人能說得準，「我們需要透過這場簡報，讓眾議員們瞭解目前政治失能的狀態如何傷害我們的國安利益」。

克利什納穆希指出：「我們已經知道中國共產黨正利用我們的國會亂象大作文章，而且俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)與中國國家主席習近平上周曾有長時間會面討論。」他說，國會必須知道眾院出現領導真空(leadership vacuum)導致美國在國際舞台受到如何傷害。

眾院 民主黨 共產黨

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