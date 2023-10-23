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22歲以色列裔美國人參戰犧牲 原本準備向女友求婚

編譯盧思綸 / 即時報導
以色列接壤黎巴嫩的北部邊境駐軍20日遭反坦克飛彈襲擊，以色列裔美國人波瓦回國作戰不幸殞命。(取自X平台)
以色列接壤黎巴嫩的北部邊境駐軍20日遭反坦克飛彈襲擊，以色列裔美國人波瓦回國作戰不幸殞命。(取自X平台)

紐約時報報導，以色列當地時間20日，接壤黎巴嫩的北部邊境駐軍遭反坦克飛彈襲擊，一名以色列裔美國人後備役不幸殞命，年僅22歲。

後備役波瓦（Omer Balva）是亞力山德羅尼旅（Alexandroni Brigade）第9203營中士，從小在美國馬里蘭州長大，2019年高中畢業後搬到以色列讀大學，並加入以色列國防軍。

波瓦從小的摯友米斯納（Ethan Missner）談到，以哈衝突爆發時，波瓦正在美國度假，他原本打算向女友求婚，不過接到徵召令後便義無反顧回國作戰。

以色列於10月12日宣布成立「戰時內閣」，同時徵召30萬後備大軍集結邊境待命。

波瓦畢業於華府附近的猶太學校，校方得知噩耗後也在IG表達哀悼，「波瓦是堂堂正正的以色列支持者」。

許多認識波瓦的人都稱讚他為人無私，時常帶給身邊人歡樂，而且非常照顧人。

波瓦高中時曾在簡報中介紹家族歷史，1996年父母因經商移居美國，而他一直希望長大後能回到以色列成家生子。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯10月7日發動突襲以來，超過1,400名以色列人喪生，其中大多在首波突襲中死亡，且有超過200人遭到俘虜。

另一方面，加薩衛生官員表示，以色列報復行動釀成加薩地區至少4,385人送命、超過13,500人受傷。聯合國21日引述加薩衛生部統計表示，超過6成死者為婦女和兒童。

以色列 加薩 紐約時報

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