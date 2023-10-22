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美國務院下令使領館人員撤離伊拉克 旅遊警示升至最高級

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美國務院下令使領館人員撤離伊拉克 旅遊警示升至最高級

中央社／華盛頓22日綜合外電報導
圖為伊拉克學生18日上街遊行支持巴勒斯坦。（路透）
圖為伊拉克學生18日上街遊行支持巴勒斯坦。（路透）

駐紮伊拉克的美國軍隊和人員近期屢遭攻擊後，美國國務院今天下令非緊急人員和符合資格的家屬撤離巴格達大使館和阿比爾（Arbil）領事館，並警告公民不應前往該地區。

路透社報導，美國國務院同時將旅遊警示提升到最高的第4級，警告美國公民不要前往伊拉克。

旅遊警示指出，「由於有恐怖行動、綁架、武裝衝突、內亂，加上伊拉克援助團能提供美國公民的支援有限，因此請勿前往伊拉克」。

自從以色列和控制加薩（Gaza）的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）爆發衝突以來，在伊拉克和敘利亞美軍所受到的攻擊次數便直線上升。上週，一艘美國戰艦擊落背後有伊朗撐腰的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）發射的10多架無人機和4枚巡弋飛彈。

國務院更新旅遊警示之前，已發布聲明下令美國駐巴格達大使館及阿比爾領事館的非緊急美國政府人員和符合資格的家庭成員進行撤離。

聲明補充道，反美民兵在伊拉克各地「威脅美國公民和國際企業」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）稍早前表示，駐中東美軍所面臨的攻擊次數恐大幅增加，還說伊朗尋求進一步擴大以色列和哈瑪斯之間的戰爭。

哈瑪斯7日突襲以色列造成1400人喪命後，以色列隨後對加薩進行致命的報復性空襲行動，迄今造成4700人死亡。

美國國務院今天說：「由於安全上的考量，駐巴格達的美國政府人員接獲指示，不要使用巴格達國際機場。」

美國近幾週派遣大量海軍武力到中東，其中包括兩艘航空母艦及支援船艦，還有約2000名陸戰隊員。

五角大廈昨天表示，美國將把1組「終端高空防衛系統」（THAAD，又稱薩德）和更多的「愛國者」（Patriot）防空飛彈系統營部署到中東。

國務院 以色列 美國公民

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