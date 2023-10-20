眾院中國委員會領袖：習近平治下中共是隻怪獸

眾院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）。Getty Images

眾議院中國問題特別委員會兩黨領袖最近表示，人權是美中戰略競爭中最核心的一部分，中國國家主席習近平 統治下的中共 是隻「怪獸」。

美國之音（VOA）報導，眾院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）最近在共產主義受難者紀念基金會舉辦的年度「中國論壇」上以預錄影片發表演說。

蓋拉格指出：「中國共產黨 不僅是對印太地區或台灣的一個威脅，它也對美國主權構成威脅，我認為人權處於這場保護我們價值觀的競爭中的核心位置。」

與蓋拉格一起參加預錄影片的還包括中國問題特別委員會首席議員、民主黨籍眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）。

克利什納穆希呼應蓋拉格的說法，並進一步稱中國共產黨在習近平的帶領下演變成一隻「怪獸」。

他表示：「中國共產黨在習近平治下是一隻怪獸，有別於以往我們所看到的中共。我認為習近平是馬克思列寧主義，我猜測他的偶像是毛澤東，他不是一個技術官僚。」

克利什納穆希分享他對習近平在意識形態上的分析。他提及：「習近平在意識形態上傾向於認為帝國主義是我們美國，認為受到壓迫的一方就是中國。」

此外，克利什納穆希還說：「他對世界的看法是一分為二的，既不是灰色，也不是以細緻入微的方式區隔的，而這種看法可能會是危險的。」

他提及：「因為當你用那樣的方式看世界，你會開始將人們分類，開始將人們放進他們不歸屬的鴿子洞裡，維吾爾人、西藏人和香港人，和任何異議人士都像變成了壞人或對國家的威脅。」