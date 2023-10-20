我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

摩根士丹利修改明年房市趨勢預測 跌幅從2%調為5%

這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過

摩根士丹利修改2024年房市趨勢預測 跌幅從2%調為5%

記者顏伶如／即時報導
跨國金融服務機構摩根士丹利(Morgan Stanley)最新報告中修改預測指出房市最高跌幅恐將高達5%。（路透）
跨國金融服務機構摩根士丹利(Morgan Stanley)最新報告中修改預測指出房市最高跌幅恐將高達5%。（路透）

展望2024年房地產趨勢，跨國金融服務機構摩根士丹利(Morgan Stanley)今年8月估計可能下降2%，但如今在最新報告中修改預測指出，倘若最糟糕的熊市(bear market)情境假設成真，經濟衰退、股價直直落、失業率飆升，房市最高跌幅恐將高達5%。新聞周刊(Newsweek)20日報導分析，民眾買不起房屋的問題危機，即使明年房價下降5%，仍然無法解決。

全美房價持續維持於歷史高點，房貸利率居高不下更讓許多民眾無力買房。房地產資訊網站Zillow最新統計，截至9月30日為止，美國房價平均為34萬8539元，比去年增加1.1%。

摩根士丹利最新分析報告指出，如果房屋成交量長時間維持在相同水平， 支撐房屋價格避免降低的動力，便與創下新低紀錄的庫存量越來越息息相關。

報告指出，即使房屋庫存量在2024年增加5%，如果房屋成交出現零成長，到了2024年12月還是可能出現房價下跌5%的狀況。

摩根士丹利指出，2022年6月到2023年5月之間，雖然出現專家所說的房市修正(correction)，房價略為走低，但買房平均開銷後來已經反彈回升，原因在於供應量過低、需求量極高。

報告指出，從疫情發生以來，美國房屋庫存量創下歷史新低的狀況已有頗長時間，今年新建案數量雖有增加，卻仍不夠彌補市場供需落差。

人口普查局(US. Census Bureau)資料顯示，2022年美國家庭收入中位數約7萬5000元。房地產仲介網站Redfin日前公布數據顯示，一般民眾年收入至少要有將近11萬5000元，才能負擔得起中價位房屋。

新聞周刊報分析，民眾買不起房屋儼然已釀成危機，即使明年房屋價格下降5%，還是無法解決問題。

房價 房地產 人口普查

上一則

CNN：鮑威爾喬州認罪將牽動川普的推翻選舉聯邦起訴

延伸閱讀

調查：灣區買房者 首付多靠家人

調查：灣區買房者 首付多靠家人
1輛鏟雪車→6份收入 移民夫婦年賺42萬元

1輛鏟雪車→6份收入 移民夫婦年賺42萬元
茱莉亞羅勃茲 金山房產1周賣出

茱莉亞羅勃茲 金山房產1周賣出
庫克郡最新地稅單上網 12/1須繳交 官網可查詢

庫克郡最新地稅單上網 12/1須繳交 官網可查詢

熱門新聞

台灣台積電14日舉行運動會，創辦人張忠謀致詞時指出，在地緣政治趨勢下，台積電未來的嚴峻挑戰更多。(記者葉信菉／攝影)

張忠謀：半導體已無全球化 台灣2、30年後恐無優勢 跟國家政策有關

2023-10-15 02:27
中國企圖在中東扮演和事佬，插手中東事務。圖為中國國家主席習近平6月在北京會見到訪的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，推動與以色列間的和平進度。以色列總理內唐亞胡原本10月到訪中國。(美聯社)

以哈戰爭 中國可能是最終受益者

2023-10-16 11:46
以色列軍隊在加薩邊境集結。（美聯社）

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

2023-10-18 00:16
美國總統拜登訪以前夕，加薩17日晚間一家醫院遭砲擊空襲，至少500人死於爆炸，以哈互指矛頭，拜登表達「震怒且哀慟」並下令徹查。拜登準備搭乘空軍一號前往中東地區。（歐新社）

加薩醫院爆炸死傷慘重 拜登「震怒哀慟」喊查

2023-10-17 20:46
加薩當地周二晚間一家醫院遭到空襲，巴勒斯坦當局表示至少500人罹難。(Getty Images)

加薩醫院遭炸500死 以哈互指控 阿巴斯不見拜登了

2023-10-17 16:33
養成良好的刷牙習慣才是維持口腔健康的不二法門。（Pexels）

快看世界／刷完牙後多加「一步驟」 減少細菌滋生率

2023-10-16 17:11

超人氣

更多 >
浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用

浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用
共和黨閉門會議火藥味 麥卡錫喝斥蓋茨「給我坐下」

共和黨閉門會議火藥味 麥卡錫喝斥蓋茨「給我坐下」
為兒挑美貌嫩妹開荒淫派對 加州媽被捕時12少年陪過夜

為兒挑美貌嫩妹開荒淫派對 加州媽被捕時12少年陪過夜
ICU昏迷28天 重度燒傷華女 自強不息創業迎新生

ICU昏迷28天 重度燒傷華女 自強不息創業迎新生
數小時前才支持麥亨利…喬登改變心意將推第3輪投票

數小時前才支持麥亨利…喬登改變心意將推第3輪投票