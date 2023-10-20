CNN：鮑威爾喬州認罪將牽動川普的推翻選舉聯邦起訴

川普競選團隊前任律師席妮．鮑威爾(Sidney Powell)遭喬治亞州大陪審團起訴與前總統川普聯手推翻2020年喬州選舉結果，19日在亞特蘭大法院認罪。（美聯社）

川普 競選團隊前任律師席妮．鮑威爾(Sidney Powell)遭喬治亞州大陪審團起訴與前總統川普聯手推翻2020年喬州 選舉結果，19日在亞特蘭大法院認罪。川普同時因為涉嫌推翻大選結果而遭特別檢察官史密斯(Jack Smith)聯邦重罪起訴，有線電視新聞網(CNN)分析，鮑威爾認罪對川普帶來的最大影響在於，史密斯因此取得大量新證據，還可以向鮑威爾施壓，鮑威爾若不配合檢方的川普調查，恐將面臨聯邦起訴。

紐約時報白宮 記者瑪姬‧哈柏曼(Maggie Haberman)19日說，鮑威爾認罪的突然發展讓川普陣營大為錯愕，喬州檢方保密到家，川普核心圈事前完全沒有聽到風聲。

川普密謀推翻2020年大選而遭史密斯聯邦重罪起訴，四項罪名包括密謀詐騙美國政府、密謀妨礙公務程序、密謀妨礙投票權、干擾證人，預計明年3月在華府聯邦法院開審。CNN分析，鮑威爾認罪後提交喬州檢方的所有證詞與聲明，如今聯邦檢察官都能取得，做為史密斯起訴案證據。

在史密斯起訴川普案中，鮑威爾是姓名未在起訴書曝光的「共謀」(Co-Conspirator)之一，如此安排代表檢方認定她有觸犯嫌疑。CNN分析，鮑威爾面臨聯邦起訴危機，可能選擇配合史密斯調查。

至於鮑威爾能夠提供哪些關鍵證詞？CNN分析，鮑威爾參加了2020年12月18日在白宮舉行的一場會議，某些重量級川普支持者力促川普任命鮑威爾為特別檢察官，調查選舉舞弊傳聞、宣布進入戒嚴並動用軍隊查扣投票機。其他與會者包括川普上台後第一任國家安全顧問佛林(Michael Flynn)、川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)、長期鼓吹選舉陰謀論的購物網站Overstock執行長布萊恩(Patrick Byrne)。

另外，2020年大選過後，鮑威爾與白宮及川普核心圈都有密切接觸，她曾公開放話要採取「放出巨獸」(release the kraken)策略，在全國各地大量興訟挑戰選舉結果，好讓川普繼續執政。不過，鮑威爾主導的選舉訴訟後來紛紛被法院駁回。

CNN法律評論員威廉斯(Elliot Williams)19日指出，鮑威爾可以提供第一手證詞，如果檢方對於她所提出的證據感到不滿意，還可以撤銷認罪協議，讓鮑威爾面臨起訴。